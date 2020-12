सायगाव (जि. सातारा) : विरमाडे (ता. वाई) येथे काल रात्री सुमारे 11 बंद घरे चोरट्यांनी फोडली. मात्र, किरकोळ रक्कम वगळता कोणत्याही प्रकारचा मोठा ऐवज चोरट्यांच्या हाती लागला नाही. किरकोळ रक्कम व संसारुपयोगी साहित्य मात्र त्यांनी लंपास केले. या वेळी चोरट्यांनी काहींना धमकी देत दगडही मारले. एकाच रात्री झालेल्या या चोऱ्यांमुळे गावात व परिसरात भीतीचे वातावरण झाले आहे. पुणे-बंगळूर महामार्गावर असणाऱ्या आनेवाडी टोल नाक्‍याजवळील वाई तालुक्‍याचे शेवटचे टोक असणाऱ्या विरमाडे गावात चोरट्यांनी मोठा धुमाकूळ घातला. रात्री साडेअकरानंतर विशेषतः कुलूपबंद घरे लक्ष करून सुमारे 11 घरे फोडण्यात आली. चोरांना पाहिलेल्यांना "घरातून बाहेर आला तर जीवे मारू' असा दम देत घरे फोडली. काही ठिकाणी चोरट्यांना हटकण्यात आले, त्या वेळी संबंधितांवर चोरट्यांनी दगड फेकले. मात्र, त्यात कोणीही जखमी झाले नाही. चार ते पाच जणांच्या टोळक्‍यांनी शेतातील वस्तीबरोबर गावातील कुलूप बंद घरांवर डाव साधत कपाट उचकटून किरकोळ रक्कम व संसारोपयोगी साहित्य चोरून नेले. कोणत्याही प्रकारचा मोठा ऐवज त्यांच्या हाती लागला नाही. बंद घरात काही सापडले नसल्याने चोरट्यांनी ग्रामदैवत श्री बाळसिद्धनाथ मदिरातील साहित्य अस्ताव्यस्त करून टाकले. तेथे असणारे देवाचे दागिने त्यांच्या हाती लागले नाहीत. निर्बंधाच्या काळात कराड जनताचा बेबंद कारभार; कर्जाच्या वसुलीला बगल एकाच रात्रीत झालेल्या 11 घरफोडींमुळे येथील परिसरात घबराहट निर्माण झाली आहे. श्वान पथकासह भुईंज पोलिस घटनास्थळी हजर झाले. श्वानाने येथील कैकाडी माथा पुलापर्यंत माग काढला. अजय सोनावणे, संजय सोनावणे, बबन सोनावणे, श्रीकांत सोनावणे, शंकर सोनावणे, प्रवीण सोनावणे, राजेंद्र सोनावणे, रमेश किर्तने, अनिता कचरे, बौद्ध वस्तीमधील पवार अशी बाहेर गावी कामाला असणाऱ्या लोकांच्या बंद घरांवर चोरट्यांनी डल्ला मारला, मोठा ऐवज नसल्यामुळे कोणत्याही प्रकारे रात्री उशिरापर्यंत तक्रार दाखल झाली नव्हती. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

Web Title: Theft In 11 Houses At Virmade On Pune-Bangaluru Highway Satara News