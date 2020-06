फलटणकरांची वाढली चिंता; अद्याप 17 बाधित, तीन हजार 77 जण होम क्वारंटाइन

फलटण शहर ः फलटण तालुक्‍यात कोरोना बाधितांची वाढती संख्या प्रशासनाची डोकेदुखी, तर सर्वसामान्य नागरिकांची चिंता वाढविणारी ठरत आहे. तालुक्‍यात एकूण 66 जण बाधित होते. त्यापैकी 43 जण बरे झाले असून, सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. सध्या 17 बाधित आहेत. शहरात विषाणूने प्रवेश केल्याने नागरिकांची झोप उडाली आहे.



बाहेरून प्रवास करून आलेल्यांमुळे तालुक्‍यात कोरोनाचा शिरकाव झाला. त्यानंतर शहर व तालुक्‍यात आढळलेले बाधितांपैकी बहुतांशी बाहेरूनच आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तालुक्‍यात कोरोना विषाणूचा शिरकाव झाला असला, तरी शहर त्यापासून दूर होते; परंतु शहरातही कोरोनाने प्रवेश केला असून, त्याचा संसर्ग रोखण्याचे आव्हान प्रशासनाबरोबरच नागरिकांवरही आहे. शहर व तालुक्‍यात एकूण 66 बाधित आहेत. यामध्ये शहरातील आठ, तर ग्रामीण भागातील 58 जणांचा समावेश होता. त्यापैकी 43 जण बरे झाले असून, शहरातील दोन, तर ग्रामीण भागातील चार अशा सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. सध्या बाधितांची संख्या 17 असून, यामध्ये आठ पुरुष व नऊ महिलांचा समावेश आहे. शहरात तीन हजार 77 जण होम क्वारंटाइन आहेत. 93 जणांचे संस्थात्मक विलगीकरण करण्यात आले असून, यामध्ये शहरातील 68, तर ग्रामीण भागातील 25 जणांचा समावेश आहे. बाधितांच्या अती संपर्कातील 674 जणांचा समावेश असून, त्यामध्ये शहरातील 126, तर ग्रामीणमधील 548 जणांचा समावेश आहे. संपर्कातील 573 असून, शहरातील 120, तर ग्रामीणमधील 453 जणांचा समावेश आहे. चाचणी घेतलेल्या नऊ जणांचे अहवाल अद्याप प्रलंबित आहेत.

शहरात गर्दीचे प्रमाण वाढले आहे. भाजी मंडई, बाजारपेठ, बॅंका, प्रमुख चौक, वर्दळीचे रस्ते आदी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असून, तेथे सुरक्षित अंतर राखले जात नसल्याचे दिसत आहे. कुटुंबातील कोणाला सर्दी, ताप, खोकला व श्वास घेण्यास अडचण ही लक्षणे दिसल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. परिसरात कोणी बाधित क्षेत्रातून आले असेल, तर नगरपालिकेत कळवा. होम क्वारंटाइन केलेल्यांनी घराबाहेर पडू नये.

प्रसाद काटकर, मुख्याधिकारी.

