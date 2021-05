एमआयडीसीतून चंदन चोरी करणाऱ्या साताऱ्यातील दोघांना अटक

Satara

सातारा : सातारा शहर वाहतूक शाखेत कार्यरत असणारे सहायक निरीक्षक विठ्ठल शेलार यांच्या पुणे येथे राहणाऱ्या आईचा अज्ञाताने डोक्‍यात लोखंडी रॉड मारून पहाटेच्या सुमारास खून केला. शांबाई अरुण शेलार (वय 65, रा. रामनगर, वारजे) असे त्यांचे नाव आहे. (Homicide Of Police Officer Mother In Pune Satara C