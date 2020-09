काम बेतलं जीवावर; टेंपो पलटून दोन मजुरांचा मृत्यू

औंध (जि. सातारा) : पुसेगाव येथून आज (ता. ७) सकाळी साडेसात वाजता आल्याचे पीक काढणीसाठी मजूर घेऊन औंधमार्गे हिंगणगावला निघालेला टेंपो औंधमध्ये खबालवाडी रस्त्याकडे जाणाऱ्या पुलाजवळ पलटी झाला. त्यामध्ये दोघे जागीच ठार, तर 12 जण जखमी झाले. दोन्ही मृत मजूर हे मध्य प्रदेशातील असल्याची माहिती समोर आली आहे. रामेश्वर चंपालाल चौहान (वय 25, हल्ली रा. पुसेगाव, मूळ गाव मध्य प्रदेश) व मुन्नी प्रकाश पीपलोदाय (वय 13) यांचा मृतात समावेश आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार आज पुसेगाव येथून आले काढणीसाठी मजूर घेऊन निघालेला टेंपो (एमएच 11 एजी 6062) हा सकाळी साडेसातच्या सुमारास औंधनजीकच्या खबालवाडी रस्त्याकडे जाणाऱ्या पुलानजीकच्या वळणावर आला, तेव्हा चालकाचा ताबा सुटल्याने अचानक पलटी झाला. त्यात टेंपोमधील दोन जण जागीच ठार झाले, तर इतर 12 जण जखमी झाले. नेते-प्रशासनाच्या प्रयत्नांना राज्य सरकारचं हवंय पाठबळ! जखमी मजुरांना औंध ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करून साताऱ्याला हलविले आहे. पोटासाठी राबणाऱ्या परप्रांतीय मजुरांच्या झालेल्या अपघातामुळे हळहळ व्यक्त होत आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक उत्तम भापकर, पोलिस नाईक प्रशांत पाटील आदींनी अपघातस्थळी भेट दिली. या घटनेची औंध पोलिस ठाण्यात नोंद झाली असून, टेंपोचालक रामेश्वर धनजा पाचपुला याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

Web Title: Two Laborers Killed In Reversal Of Tempo