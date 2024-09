Udayanraje Vs Shambhuraj Desai: डॉल्बीचा नाद शंभुराजे अन् उदयनराजे यांच्यात वाद? पाहा नेमकं कोण काय म्हणालं?

Udayanraje Vs Shambhuraj Desai On Dolby In Satara Ganesh Visarjan Miravnuk:

सध्या राज्यात धुमधडाक्यात गणेशोत्सव सुरू आहे. अशात अनेकांना गणपती विसर्जन मिरवणुकीचे वेध लागले आहेत. दरम्यान साताऱ्यात मिरवणुकीतील डॉल्बीवरून खासदार उदयनराजे भोसले आणि पालकमंत्री शंभुराजे देसाई यांच्यात शाब्दिक खडाजंगी झाल्याचे पाहायला मिळाले.

यावेळी कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा विचार करत रात्रभर डॉल्बी सुरू ठेवण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे. तर पालकमंत्री शंभुराजे यांनी जे काही होईल ते नियमांनुसार होईल असे म्हटले आहे.