वेतन अदा न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडणार : डाएट कर्मचाऱ्यांचा इशारा

दहिवडी (जि. सातारा) : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांतर्गत असलेल्या राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेच्या (डाएट) सुमारे 850 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पाच महिन्यांपासूनचे वेतन थकल्याने हे कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. राज्य शासनाने त्वरित वेतन अदा न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा डाएटच्या कर्मचारी संघटनेने दिला आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्हा स्तरावर जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डाएट) कार्यरत असून, या शासकीय संस्थेंतर्गत अध्यापक विद्यालयाचे कामकाज चालते. याशिवाय जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षक सक्षमीकरण, अभ्यासक्रम व मूल्यमापन प्रक्रियेतील बदल, शैक्षणिक साहित्यनिर्मिती, ऑनलाइन शिक्षण, ई-लर्निंग, डिजिटल शाळा, शिक्षण परिषद याबाबतचे प्रशिक्षण डाएटच्या माध्यमातून देण्यात येते. राज्यभरात डाएटच्या 34 शाखा असून, त्यामध्ये जिल्हा प्राचार्य, वरिष्ठ अधिव्याख्याता, प्राध्यापक, लिपिक, शिक्षकेतर कर्मचारी असे सुमारे 850 अधिकारी व कर्मचारी सेवेत कार्यरत आहेत. कृषी विधेयक मागे न घेतल्यास आंदोलन; बळिराजा शेतकरी संघटनेचा इशारा राज्यातील डाएटच्या या कर्मचाऱ्यांना मे महिन्यापासून वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पाच महिन्यापासून वेतन रखडल्याने डाएट कर्मचाऱ्यांचे गृहकर्ज, वाहनकर्जाचे हप्ते थकले असून, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय खर्चाचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. पाच महिन्यांच्या वेतानासह मार्च महिन्याचे कपात केलेले 25 ते 50 टक्के वेतनही मिळाले नसल्याने डाएट कर्मचाऱ्यांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. शासनाने त्वरित वेतन अदा न केल्यास जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था कर्मचारी संघटनेच्या वतीने शैक्षणिक कामकाजावर सामूहिक बहिष्कार घालून राज्यव्यापी आंदोलन करण्याबाबतचे निवेदन सातारा जिल्हा डाएट कर्मचारी संघटनेच्या वतीने सुभाष बुवा, जितेंद्र साळुंखे, सतीश फरांदे, राणी पाटील, विद्या कदम, राजश्री तिटकारे आदींनी शिक्षण आयुक्त यांच्याकडे सादर केले आहे. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

