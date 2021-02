गुगल, युट्युबकडे असलेली आपली माहिती कशी डिलीट कराल?

आरण सर्व गूगल आणि यूट्यूब वापरतो. एखाद्या गोष्टीविषयी माहिती मिळवायची किंवा काही खरेदी करायची ...

गुगल सर्वांसाठीच खूप महत्त्वाची बनले आहे. काही लोकांनी तर याला गुगलबाबा म्हणण्यास सुरूवात केली आहे. त्यात प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर आहे. तसेच, आपल्या प्रत्येक शोधाविषयी माहिती देखील गुगलकडे आहे.

आपण केलेल्या शोधाच्या आधारे गुगल आपल्याला शोध परिणाम दाखवितो. त्याचबरोबर आपण युट्यूबबद्दल बोलल्यास, येथे आपण सिनेमा पाहण्यापासून ते रेसीपी पाहण्यापर्यंत बरेच काही करू शकता. इच्छा असल्यास, आपले येथे स्वतःचे चॅनेल देखील तयार करू शकता, ज्यात आपण आपले स्वतःचे व्हिडिओ देखील पोस्ट करू करता येतात. आपण सहसा या दोन्ही गोष्टी वापरतो. आपण गुगल किंवा युट्युबवर शोधत असलेली प्रत्येक गोष्ट त्यांच्या हिस्ट्रीमध्ये जतन केली जाते. आपल्या व्यतिरिक्त, जो आपला फोन किंवा लॅपटॉप वापरत आहे तो देखील हे शोध पाहू शकतो.

बर्‍याचदा आपण अशा गोष्टी शोधतो ज्या इतर कोणाला दिसू नयेत असे वाटते. आपली हे डिलीट करायची तयारीही असते. पण आपल्यातील बर्‍याच जणांना तो मार्ग माहित नाही. आम्ही आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे, जेव्हा आपण गुगल किंवा युट्युबवर शोधता तेव्हा आपल्या फोन किंवा लॅपटॉपवर प्रवेश केलेला कोणीही माहिती पाहू शकतो. अशा परिस्थितीत आमच्यासाठी गुगल किंवा युट्युबची हिस्ट्री डिलीट करणे आपल्यासाठी अधिक चांगले असते. पण ते कसं कराल ते पाहू या गुगलची हिस्ट्री डिलीट करा:

युट्युबची हिस्ट्री डिलीट करण्यासाठी आपण प्रथम आपल्या फोनवर किंवा डेस्कटॉपवर क्रोम उघडणे आवश्यक आहे. यानंतर, मोअरचा पर्याय वरच्या उजव्या कोपऱ्यात उपलब्ध होईल, ज्यावर आपल्याला क्लिक करावे लागेल.

येथे आपल्याला इतिहासाचा पर्याय दिसेल ज्यावर आपल्याला क्लिक करायचा आहे. यानंतर पुन्हा हिस्ट्रीवर क्लिक करा.

डाव्या बाजूला दर्शविलेल्या क्लियर ब्राउझिंग डेटावर क्लिक करा. मग एक ड्रॉप-डाउन मेनू येईल ज्यामध्ये आपल्याला आपला हिस्ट्री डिलीट करायची असेल तेव्हा निवडावे लागेल. यामधून आपल्याला वेळ श्रेणी निवडावी लागेल. यात शेवटच्या एक तासापैकी एक दिवस, 7 दिवस, 4 आठवडे किंवा नेहमीचा पर्याय निवडा. सर्व चेक बॉक्सेस देखील टिक करा.

पर्याय निवडून, आपल्याला खाली दिलेल्या क्लिअर डेटावर टॅप करावे लागेल. यूट्यूबची हिस्ट्री काढून टाका:

यासाठी, आपण प्रथम युट्युबवर जाणे आवश्यक आहे.

यानंतर डाव्या बाजूला दिलेला हिस्ट्री पर्याय टॅप करा. यानंतर, आपल्यासमोर एक पेज उघडेल, ज्यामध्ये आपण शोधलेले सर्व व्हिडिओ दिसतील. उजवीकडील, पहा हिस्ट्री चेक करा आणि नंतर खाली दिलेले सर्व पहाण्याचा हिस्ट्री साफ करा वर क्लिक करा.

नंतर एक पॉप-अप विंडो उघडेल, खाली पहा इतिहास साफ करा पर्याय टॅप करा. हे आपला युट्युबवरील सर्च केलेली हिस्ट्री हटवेल. संपादन - विवेक मेतकर

