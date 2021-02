आपला स्वतःचा सुंदर फोटो  बनवा व्हाट्सएप स्टिकर, कसं ते जाणून घ्या

जर तुम्हाल सांगितले की, आपण आपल्या सुंदर फोटोचे व्हॉट्सअॅप स्टिकर बनवू शकतो, तर या गोष्टीवर कदाचित तुम्हाला विश्वास नसेल. पण हे शक्य आहे. आज आपण आपल्या आवडीचे एखादा सुंदर फोटोचे स्टिकर करू आणि आपल्या फ्रेंड्स आणि जवळच्या नातेवाईकांसह सामायिक करू. चला तर जाणून घेऊया हे कसं करतात. व्हाट्सएप स्टिकर कसे बनवायचे

व्हॉट्सअॅप स्टिकर बनवण्यासाठी सर्वप्रथम गुगल प्ले स्टोअरवर जा आणि स्टिकर मेकर वॅस्टिकर अ‍ॅप्स अ‍ॅप डाउनलोड करा

अ‍ॅप उघडल्यानंतर, तुम्हाला सर्वात वर एक पेन्सिल पर्याय दिसेल, त्यावर क्लिक करा आणि स्टिकर पॅकला नाव द्या.

आता आपण तयार स्टिकर अॅपवर टॅप करताच आपल्या फोनची गॅलरी उघडेल.

येथून आपण स्टिकर बनवू इच्छित असलेला फोटो निवडा.

येथे आपल्याला आकार, स्टिकर आणि मजकूर असे पर्याय सापडतील ज्याद्वारे आपण फोटो एडीट करण्यास सक्षम व्हाल.

संपादनानंतर सेव्ह स्टिकर पर्यायावर टॅप करा

यानंतर, आपल्या निवडलेल्या फोटोचा स्टिकर तयार केला जाईल आणि आपण तो आपल्या मित्रांसोबत शेअर करू शकाल. व्हॉट्सअॅपमध्येही येणार हे फिचर

वॅबटेनफोने दिलेल्या वृत्तानुसार, आयओएस 2.21.30.16 साठी व्हॉट्सअॅपची नवीन बीटा आवृत्ती समोर आली असून त्यात 'लॉग आउट' आहे. अहवालात असे सांगितले गेले आहे की, हा मल्टी-डिव्हाइस सपोर्ट फीचरचा एक भाग असेल आणि या मदतीने युजर्स वेगवेगळ्या उपकरणांमधून त्यांचे व्हॉट्सअ‍ॅप अकाउंट डिलीट करण्यात सक्षम होतील.

यासह हे वैशिष्ट्य कसे कार्य करेल हे दर्शविणारा व्हिडिओ डेमो देखील समोर आला आहे. व्हिडिओनुसार, हे वैशिष्ट्य दुवा साधलेल्या डिव्हाइस इंटरफेसमध्ये प्रदान केलेल्या खाते हटविण्याच्या पर्यायाच्या ठिकाणी राहील. संपादन - विवेक मेतकर

Web Title: akola news Make your own photo WhatsApp stickers, learn the complete way