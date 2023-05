चॅटजीपीटी आणि इतर एआय सॉफ्टवेअर्सची चर्चा सध्या जगभरात सुरू आहे. चुटकीसरशी आपण सांगितलेली कितीतरी कामं करणारे हे एआय टूल्स लोकांना भरपूर फायद्याचे ठरत आहेत. मात्र, अ‍ॅपलने आपल्या कर्मचाऱ्यांना अशा प्रकारचे टूल्स वापरण्यास मनाई केली आहे.

डेटा लीक होण्याची भीती

साधारणपणे कोणतेही एआय टूल (AI Tools) हे यूझरने दिलेली माहिती आपल्याकडे सेव्ह करून ठेवते. या माहितीमधूनच एआय सॉफ्टवेअर स्वतःला 'ट्रेन' करतात, आणि अधिकाधिक सुधारणा करतात.

एआय टूलकडून काम करून घेण्यासाठी तिथे माहिती पुरवावी लागते. या माध्यमातून कर्मचारी कदाचित गोपनीय माहिती अपलोड करू शकतात, या भीतीने अ‍ॅपलने हा निर्णय (Apple restricts use of ChatGPT and other AI tools for Employees) घेतला आहे. वॉल स्ट्रीट जर्नलने गुरुवारी याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अ‍ॅपलने आपल्या कर्मचाऱ्यांना चॅटजीपीटी सोबतच बाहेरच्या इतर कोणत्याही एआय टूल्सचा वापर करण्यास मज्जाव केला आहे. यामध्ये मायक्रोसॉफ्टच्या गिटहब कंपनीने बनवलेल्या कोपायलट या एआयचाही समावेश आहे. सॉफ्टवेअर कोड लिहिण्यासाठी या एआय टूलचा वापर केला जातो.

तयार करणार स्वतःचे एआय

अ‍ॅपल (Apple AI tool) सध्या स्वतःचे एआय टूल बनवण्याच्या तयारीत आहे. आपल्या कर्मचाऱ्यांना हे टूल वापरता येईल, आणि कंपनीचा डेटा देखील सुरक्षित राहील.

चॅटजीपीटीचे नवीन फीचर

चॅटजीपीटी (ChatGPT) बनवणाऱ्या ओपन एआय कंपनीने गेल्या महिन्यात एक नवीन फीचर लाँच केले होते. गुगल क्रोमप्रमाणेच चॅटजीपीटी या टूलमध्येही 'इनकॉग्निटो मोड' (ChatGPT Incognito mode) देण्यात आला होता. हा मोड ऑन केल्यानंतर यूझरने दिलेली कोणतीही माहिती चॅटजीपीटी सेव्ह करून ठेवत नाही.

गुरुवारीच अमेरिकेत चॅटजीपीटी एआयचे आयओएस अ‍ॅप लाँच करण्यात आले होते. यामुळे अ‍ॅपल यूजर्स देखील आपल्या आयफोनवर चॅटजीपीटी वापरू शकणार आहेत.