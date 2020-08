गॅजेट्स : नवे मोबाईल, नवे फीचर्स...

मोबाईल फोन प्रत्येकासाठी गरजेचा झाला आहे. पूर्वीसारखे केवळ फोन करणे एवढीच गरज नसून, आता वेगवेगळे आणि नवनवीन फीचर्स असलेल्या मोबाईलनी ग्राहकांना भुरळ घातली आहे. दर्जेदार कॅमेरा, फास्ट प्रोसेसरसह आगळेवेगळ्या फीचर्सबाबत ग्राहक नेहमीच उत्सुक असतात. त्याचनिमित्ताने गेल्या काही दिवसांत बाजारात आलेल्या मोबाईल विषयी.... - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा vivo x50 pro

उत्तम फोटोग्राफीसाठी उत्कृष्ट दर्जाचा कॅमेरा असलेल्या मोबाईलला भारतीय ग्राहकांकडून पसंती मिळत आहे. त्यामुळेच विवोने दर्जेदार कॅमेराची रेंज असलेल्या ‘विवो एक्स५०’ आणि ‘विवो एक्स५० प्रो’ हे दोन मोबाईल भारतात सादर केले आहेत. डिस्प्ले : 6.56'' Full AMOLED एचडीआर प्लस

प्रोसेसर : स्नॅपड्रॅगन 730/स्नॅपड्र्रॅगन 765G

रॅम : 8 GB

स्टोरेज : 128GB + 256 GB

कॅमेरा : 48MP + 8MP + 5MP + 13MP / 48MP + 8MP + 13MP + 8MP

फ्रंट कॅमेरा : 32MP

बॅटरी : 4200mAh + 4315 mAh

ऑपरेटिंग सिस्टिम : युआय बेस्ड अॅण्ड्रॉईड 10

किंमत (रुपयांत) : X50 8GB + 128GB 34,990

X50 8GB + 256GB 37,990

X50 Pro 8GB + 256GB 49,990 Oneplus Nord

दर्जेदार ब्रॅण्ड म्हणून लोकप्रिय असलेल्या वनप्लसने आतापर्यंत अनेक महागडे मोबाईल सादर केले. मात्र, आता वनप्लसने किफायतशीर दरात नवा मोबाईल ‘वनप्लस नॉर्ड’

भारतात सादर केला. डिस्प्ले : 6.44" Fluid AMOLED डिस्प्ले

प्रोसेसर : स्नॅपड्र्रॅगन 765G 5G

रॅम : 6GB + 8GB + 12GB

स्टोरेज : 64GB + 128GB + 256 GB

कॅमेरा : 48MP + 8MP + 5MP + 2MP

फ्रंट कॅमेरा : 32MP + 8GB

बॅटरी : 4115mAh

ऑपरेटिंग सिस्टिम : अॅण्ड्रॉईड 10

किंमत (रुपयांत) : 6GB + 64GB 24,999

8GB + 128GB 27,999

12GB + 256GB 29,999 Redmi Note 9

शाओमीचा बहुचर्चित आणि लोकप्रिय रेडमी नोट मालिकेला ग्राहकांचा नेहमीच चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. २०२० वर्षाच्या सुरुवातीला रेडमी ‘९ प्रो’ आणि ‘रेडमी ९ प्रो मॅक्स’ हे दोन मोबाईल सादर केल्यानंतर आता ‘रेडमी ९’ हा मोबाईल बाजारात आला आहे. डिस्प्ले : 6.53" Full HD IPS डिस्प्ले

प्रोसेसर : मीडियाटेक हेलियो G85

रॅम : 4GB + 6GB

स्टोरेज : 64GB + 128GB

कॅमेरा : 48MP + 8MP + 2MP + 2MP

फ्रंट कॅमेरा : 13MP

बॅटरी : 5020mAh

ऑपरेटिंग सिस्टिम : अॅण्ड्रॉईड 10

किंमत (रुपयांत) : 4GB + 64GB 11,999

4GB + 128GB 13,999

