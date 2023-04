Car Wash Tips : Pressure Wash Vs Hand Wash, तुमच्या कारसाठी काय आहे योग्य?

Car Wash Tips : नवीन कपडे आणि जुन्या कपड्यांमधला सर्वात मोठा फरक काय असं कोणी विचारलं तर आपण एका शब्दात उत्तर देऊ ते म्हणजे 'रंग'. कपडे जुने झाले, जीर्ण झाले की त्यांचा रंग उडतो. वाहनांचं देखील अगदी तसंच आहे. वाहनं जुनी झाली की त्यांच्या रंगावर, वाहनांच्या शाईनवर परिणाम होतो.(Car Wash Tips : Pressure Wash Vs Hand Wash Which is Better For Your car)

प्रत्येकजण गाडी चकचकीत दिसावी यासाठी प्रयत्न करत असतो. यासाठी गाडी प्रेशर वॉशने धुतली जाते. काही जण घरीच हाताने कार स्वच्छ करतात. पण, कारसाठी नक्की कशाप्रकारे कार स्वच्छ करणे योग्य ठरेल याबद्दल फारशी कोणाला माहिती नाही.

अनेकांचं असं म्हणणं असतं की, कार हाताने धुणे कधीही चांगलं. तर काहीजण वेळ वाचावा यासाठी प्रेशर वॉशचा विचार करतात. पण, गाडीसाठी काय योग्य ठरेल हे पाहुयात.

प्रेशर कार वॉश

प्रेशर कार वॉश ही कार स्वच्छ करण्याची निंजा टेक्निक आहे. यामध्ये कारला लागलेली घाण, माती काढून टाकण्यासाठी प्रेशरने पाणी फवारले जाते. कार स्वच्छ करण्याची ही एक लोकप्रिय पद्धत आहे. कारण अशा पद्धतीने कार स्वच्छ करण्याने तूमचा वेळ वाचतो. प्रेशर वॉशमध्ये पाण्यासोबत साबण, आणि कार वॉशर स्प्रे देखील वापरला जातो.

कसे काम करते

कारवरील धूळ, माती, चिवट डाग काढून टाकण्यासाठी कारवर उच्च दाबाच्या पाण्याने फवारणी केली जाते.

प्रेशर वॉशर जेटला साबण आणि पाण्याचा नळ जोडला जातो.

फेस घाण आणि इतर दूषित पदार्थ जसे की ग्रीस, इंधनाचे डाग काढून टाकण्यास मदत करतो

कार पुन्हा स्वच्छ करण्यासाठी उच्च-दाबाच्या पाण्याची फवारणी केली जाते.

कार कोरडी करण्यासाठी मायक्रोफायबर कापड किंवा एअर ब्लोअर चा वापर केला जातो.

प्रेशर वॉशचे फायदे

कारवरील घाण, तेलाचे अवशेष, ग्रीस आणि इतर दूषित घटक प्रभावीपणे काढून टाकते.

उच्च-दाबाच्या वापरामुळे धुण्याची प्रक्रिया जलद होते.

पाणी. उच्च-दाबाचे पाणी वाहनाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचू शकते,

प्रेशर वॉशमध्ये पाण्याची बचत होते

प्रेशर वॉशचे तोटे

हाय-प्रेशर वॉटर स्प्रेमुळे कारच्या रंगाचे नुकसान होऊ शकते

पाण्याचा दाब चुकीच्या पद्धतीने सेट केल्यास कारची बॉडी डॅमेज होऊ शकते.

जर प्रेशर वॉटरचे मशीन योग्यरित्या हाताळले नाही, तर कार स्वच्छ करणाऱ्या व्यक्तीला गंभीर दुखापत होऊ शकते.

हॅन्ड वॉशरचे फायदे

हात धुणे कारच्या प्रत्येक कोपऱ्यातील घाण काढून टाकण्याची खात्री देते. कारण या पद्धतीत तपशीलाकडे जास्त लक्ष दिले जाते.

कार हॅन्ड वॉश केल्याने त्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होत नाही. ना गाडीचा रंग उडतो ना गाडी डॅमेज होते.

गाडी स्वच्छ धुतल्यानंतर ती हवेवरच कोरडी होते. त्यामूळे ती करकरीत दिसते. उलट ब्लोअरने कोरडे केल्यास गाडीवर डाग राहतात.

हॅन्ड वॉशरचे तोटे

हात धुण्याची पद्धत योग्यरित्या न केल्यास कारवर ओरखडे पडू शकतात.

कार हाताने धुण्यासाठी बराच वेळ लागतो.

कार हाताने धुण्यासाठी प्रेशर वॉशच्या तुलनेत जास्त पाणी लागते.

हात धुण्यामुळे ग्रीस आणि तेलामुळे होणारे कठीण डाग दूर होत नाहीत.

मग नक्की काय करावं?

बेस्ट कार वॉश पर्याय वाहन किती गलिच्छ आहे. आणि त्याला कोणत्या प्रकारची काळजी घेणे आवश्यक आहे यावर अवलंबून असते. जर कारमध्ये ग्रीस आणि तेलाच्या डागांसह जास्त घाण असेल तर प्रेशर वॉश हा सर्वोत्तम पर्याय असेल. पण, जर गाडीवर केवळ धूळ, चिखल असेल तर हाताने स्वच्छ करू शकता.