थांबा! ऑक्सिजन चेक करण्यासाठी Apps वापरताय? भारत सरकारने दिला इशारा

नवी दिल्ली: कोरोनाकाळात आपण दररोज सॅनिटायझरचा वापर करतो. त्याशिवाय ऑक्सिमिटरच्या सहाय्याने शरीरातील ऑक्सिजनची लेवलही तपासत असतो. कोरोनाची लागण झालेल्या व्यक्तीला श्वास घेण्यास त्रास होत असतो, त्यामुळे शरीरातील ऑक्सीजनचे प्रमाण कमी होत असते. आता बरेच लोक मोबाईल फोनवर उपलब्ध असणाऱ्या ऍप्सद्वारे शरीरातील ऑक्सीजन चेक करत आहेत, जे आपल्यासाठी धोकादायक आहे. मोबाईलद्वारे ऑक्सिजन चेक करण्याचं वाढतं प्रमाण पाहून आता केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

केंद्राने सायबर जागरुकता ट्वीटर हॅंडलवरून एक एडवायजरी जारी केली आहे. यामध्ये युजर्सना वेगवेगळ्या धोकादायक युआरएलवरून (URL) ऑक्सीजन चेक करणाऱ्या ऍप्सचा वापर करू नये असं सांगितलं आहे. त्यातील अनेक अॅप्स फेक असून त्यामधून युजर्सची माहिती, फोटो, फोन नंबर तसेच इतर महत्वाची माहिती चोरली जात असल्याचं सांगितलं आहे. तसेच या ऍप्समध्ये युजर्स आपली बायोमेट्रिक माहितीही देऊन बसतो, ज्याचा मोठा फटका युजर्सना बसू शकतो.

Some URL Links on internet are advertising to provide fake Mobile Oximeter Apps to check your oxygen level. Do not download such fake Oximeter Apps on your mobile, as these Apps may steal your personal or biometric data from your Mobile phone.