Confirm Train Ticket : टूरला जायचंय पण तिकीट मिळेना?; या ट्रिक वापराल तर तात्काळ तिकीट होईल बुक!

Confirm Train Ticket : जेव्हा तुम्हाला भारतीय रेल्वेमध्ये प्रवास करायचा असेल आणि तुम्हाला एखाद्या विशिष्ट मार्गावरील ट्रेनमध्ये तिकीट मिळत नाही. तेव्हा तुम्ही तत्काळ ट्रेनच्या तिकीट बुकिंगसाठी मार्ग काढता कारण याच्या मदतीने तुम्ही कन्फर्म ट्रेन तिकीट मिळवू शकता. तथापि, तत्काळ ट्रेनच्या तिकीट बुकिंगमध्ये अनेकदा असे घडते जेव्हा खिडकी उघडताच ट्रेनचे सिम बुक केले जाते.

अशा परिस्थितीत, तुम्हाला त्यात वेग दाखवावा लागेल, तसेच काही टिप्स फॉलो कराव्या लागतील. ज्याच्या मदतीने तुम्ही ट्रेनचे तिकीट ताबडतोब बुक करू शकता. तिकीट बुक करता येईल. तुम्हाला तत्काळ ट्रेन बुकिंग करायचे असेल तर आज आम्ही तुम्हाला काही टिप्स देऊ इच्छितो, ज्यामुळे तुम्ही तत्काळ ट्रेन बुकिंगमध्ये कन्फर्म तिकीट मिळवू शकता. (Confirm Train Ticket : Tatkal Ticket Confirmation Skip the Agents and Secure Your Confirmed Train Ticket)

हाय स्पीड इंटरनेट वापरा

तुम्ही इंटरनेट स्पीडने तिकीट बुक केल्यास, तुम्हाला तत्काळ ट्रेनची कन्फर्म तिकिटे मिळण्याची चांगली संधी आहे. जर तुम्ही तिकीट बुक करताना धीमे इंटरनेट कनेक्शन वापरत असाल, तर अनेक वेळा प्रक्रिया मध्यभागी लटकते आणि तुम्ही तिकीट बुक करू शकत नाही. अशा परिस्थितीत, तुम्ही नेहमी हाय स्पीड इंटरनेट कनेक्शन वापरावे, यामुळे तुम्हाला रेल्वेचे कन्फर्म तिकीट मिळू शकते.(Tickets)

थर्ड पार्टी अॅप्स वापरा

जर तुम्ही आत्तापर्यंत थर्ड पार्टी अॅप्स वापरत नसाल तर सांगा की ही पद्धत तुम्हाला खूप उपयोगी पडू शकते. तुम्हाला रेल्वेचे कन्फर्म तिकीट मिळू शकते. यासाठी तुम्हाला फक्त Google Play Store वर जावे लागेल.

त्यानंतर तुम्हाला चांगले रेटिंग असलेले थर्ड पार्टी अॅप डाउनलोड करावे लागेल. यामुळे तुमचे कन्फर्म ट्रेन तिकीट मिळण्याची शक्यता वाढेल. ही पद्धत खूप प्रभावी आहे आणि त्याचा तुम्हाला खूप उपयोग होऊ शकतो. (Indian Railway)

IRCTC वर लॉग इन करणे आवश्यक आहे

जर तुम्हाला कन्फर्म ट्रेन तिकीट हवे असेल तर तुम्ही IRCTC च्या वेबसाईटवर म्हणजेच इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशनवर (Indian Railway Catering and Tourism Corporation ) वर लॉग इन करून आयडी आणि पासवर्ड तयार करणे आवश्यक आहे.

येथून तुम्ही कन्फर्म केलेले रेल्वे तिकीट सहजपणे बुक करू शकता आणि तुमच्या इच्छित स्थळी सहज पोहोचू शकता. असे केल्याने तुम्हाला ट्रेनचे तिकीट बुक करायला जास्त वेळ लागणार नाही.