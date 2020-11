Diwali 2020: मोबाईल घेणार असाल तर 20 हजार रुपयांपर्यंत मिळतायत बेस्ट फोन; पाहा यादी

पुणे: Diwali 2020 offers- दिवाळीमुळे बाजारात सध्या मोठी गर्दी दिसत आहे. याकाळात बरेच ग्राहक मोबाईल खरेदीसाठीही येत आहेत. पण कोणता मोबाईल घ्यायचा, त्याचे फिचर कसे आणि कोणते आहेत याबद्दलची माहिती आज आपण जाणून घेणार आहोत. या लेखात ज्या मोबाईलची किंमत 20 हजारांपेक्षा कमी आहे त्याबद्द्ल पाहणार आहोत. 1. Samsung Galaxy M30s कलर - Green

RAM - 6 GB RAM

Internal Storage - 128 GB storage

Amazon India Price Rs 16,999 2. Nokia 5.1 Plus- कलर - Blue

RAM - 6 GB RAM

Internal Storage - 64 GB storage

Amazon India Price - Rs 18,499 3. Samsung Galaxy M31- कलर - Ocean Blue

RAM - 6 GB RAM

Internal Storage - 128 GB Storage

Amazon India Price - Rs 17,499 4. Nokia 7.2- कलर - Charcoal Black

RAM - 4 GB RAM / 6 GB RAM

Internal Storage - 64 GB

Amazon India Price - Rs 17,999 / Rs 19,999 5. Samsung Galaxy M21- कलर - Raven Black

RAM - 6 GB RAM

Internal Storage - 128 GB Storage

Amazon India Price - Rs 15,999 6. Asus Zenfone Max Pro M2- Colour - Blue

RAM - 6 GB RAM

Internal Storage - 64 GB Storage

Amazon India Price - Rs 12,990

Web Title: Diwali 2020 offers best options for mobile under 20 thousand