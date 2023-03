Elon Musk: टेस्लाचे सीईओ एलोन मस्क यांनी ट्विटर विकत घेतल्यानंतर असे अनेक निर्णय घेतले आहेत जे धक्कादायक आहेत. ट्विटर कर्मचार्‍यांना काढून टाकल्यानंतरही मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत. आता इलॉन मस्क यांनी कर्मचाऱ्यांना रात्री अडीच वाजता ईमेल पाठवला आहे.

फॉर्च्युन मॅगझिनच्या रिपोर्टनुसार, ट्विटरच्या सीईओने ट्विटरच्या रिमोट वर्किंग पॉलिसीबद्दल माहिती दिली आहे. इलॉन मस्क यांनी रात्री 2.30 वाजता पाठवलेल्या मेलमध्ये 'कार्यालय हा ऐच्छिक पर्याय नाही', आणि नमूद केले की सॅन फ्रान्सिस्को कार्यालय 'काल अर्धे रिकामे' होते.

मस्कने आपल्या कर्मचाऱ्यांना रात्री उशिरा ई-मेलद्वारे आदेश जारी करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या वर्षी त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या कर्मचाऱ्यांना तयार राहण्यासाठी ई-मेल पाठवला होता. (Elon Musk sent a mail to Twitter employees at 2:30 am said Office Is Not Optional)

त्यात तीन महिन्यांचा नोटीस पीरियड दिल्यानंतर त्याला अधिक काळ काम करायचे आहे की कंपनी सोडायची आहे याचा विचार करण्याची वेळ आहे, असे सांगितले.

विशेष म्हणजे, 44 बिलियन डॉलरमध्ये ट्विटरचा ताबा घेतल्यापासून, एलोन मस्कने कंपनीच्या तीन चतुर्थांशपेक्षा जास्त कामावरून काढून टाकले आहे.

ब्रिटीश प्रकाशन iNews मधील अहवालानुसार, त्याने वरिष्ठ व्यवस्थापकांना सर्वोत्तम कर्मचारी निवडण्यास सांगितले. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोठे बदल करण्यासाठी ट्विटर कर्मचाऱ्यांना कठीण टार्गेट देण्यात आल्याचा दावाही अहवालात करण्यात आला आहे.

40 तास काम करावे लागेल :

इलॉन मस्क यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात ट्विटर कर्मचाऱ्यांना ई-मेल पाठवला होता. या ई-मेलमध्ये त्यांनी घोषणा करताना कर्मचाऱ्यांना सांगितले होते की, आता घरून काम करण्याची परवानगी मिळणार नाही.

पुढे स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले होते की, येणारा काळ खूप आव्हानात्मक असणार आहे आणि अशा परिस्थितीत ट्विटरसारख्या आधारित कंपन्यांसाठी घरून काम करणे चांगली नाही. या ई-मेलमध्ये कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून किमान 40 तास काम करावे लागेल, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.