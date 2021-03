कोल्हापूर : डिस्ने प्लस हॉटस्टार व्हीआयपी सदस्यता तुम्हाला ॲक्टिवेट करण्यासाठी प्रीपेड वापरकर्त्यांना यामधील कोणत्याही एका प्लॅन सोबत रिचार्ज करावे लागेल आणि ॲप डाऊनलोड करून व्ही आय नंबरच्या बरोबर लॉग इन करणे आवश्यक आहे. खास वैशिष्ट्ये

*वोडाफोन आयडिया यांनी नवे अनेक प्रीपेड आणि पोस्टपेड प्लॅन सादर केले आहेत

* या प्लॅन वरती एक वर्षासाठी सबस्क्रीप्शन घ्या

* या प्लॅन मध्ये चार प्रीपेड व एक पोस्टपेड प्लॅन समावेश आहे. वोडाफोन आयडिया (Vi)ने आपल्या ग्राहकांसाठी लाईव्ह स्पोर्ट्स एक्सक्लुझिव्ह हॉटस्टार स्पेशल मुव्हीज सुविधा मोफत देण्यासाठी डिस्ने प्लस हॉटस्टार बरोबर करार केला आहे. या टेलिकॉम कंपनीने एक वर्षासाठी प्रीपेड आणि पोस्टपेड प्लॅन सादर केले आहेत. यामध्ये एक वर्ष सबस्क्रिप्शन मोफत मिळणार आहे. व्हीआयपी सबस्क्रीप्शन ग्राहकांसाठी 399 रुपये द्यावे लागत होते. आता या नव्या योजनेमुळे वोडाफोन आयडिया ग्राहकांसाठी सबस्क्रिप्शन मोफत मिळणार असून त्याचा अनेक ग्राहक लाभ घेऊ शकतो. Vi ने आपल्या प्रीपेड आणि पोस्टपेड ग्राहकांसाठी निवडक रिचार्ज योजना जाहीर केली आहे. यामधून एक वर्षासाठी डिस्ने प्लस हॉटस्टार, व्हीआयपी सबस्क्रीप्शन मोफत मिळणार आहे. यामुळे वापरकर्त्यांना लाईव्ह स्पोर्ट्स, हॉटस्टार, स्पेशल भारतीय चित्रपट, डिज्नी प्लस फिल्म आणि स्टार टीव्ही शो पाहता येतील. डिस्ने प्लस हॉटस्टार व्हीआयपी या ग्राहकासाठी यापूर्वी 399 रुपये प्रति महिना द्यावे लागत होते. प्रीपेड ग्राहक 401, 501, 601 व 801 रुपये प्रीपेड योजनेच्या माध्यमातून या ऑफरचा लाभ घेऊ शकतात. 401 रुपयाच्या वोडाफोन आयडिया प्लॅनमध्ये अठ्ठावीस दिवसांसाठी वैधता असणार आहे. यामध्ये अनलिमिटेड कॉल दररोज 100 एसएमएस, तीन जीबी दररोज डाटा तसेच एकूण शंभर जीबी साठी सोळा जीबी अतिरिक्त डाटा असे फायदे मिळणार आहेत. तसेच 501 रुपयाच्या रिचार्ज प्लॅन वर डेटा ओन्ली पॅक आहे. ज्यामध्ये छप्पन दिवसासाठी 75 जीबी डाटा मिळणार आहे. सहाशे एक रुपये प्लॅनमध्ये तुम्हाला दररोज शंभर एसएमएस 3जीबी डेलीडाटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग आहे. छप्पन दिवसासाठी असणाऱ्या या प्लॅनमध्ये 32 जीबी ज्यादा डाटा मिळणार आहे . 801 रुपयाचे व्हीआयपी रिचार्ज केल्यानंतर दररोज 100 एसएमएस 3 जीबी डेली डाटा आणि अनलिमिटेड कॉल 84 दिवसासाठी मिळणार आहे. या प्लॅनमध्ये 48 जीबी डाटा जादा मिळणार आहे. डिस्ने व हॉटस्टार व्हीआयपी सदस्यता ॲक्टिवेट करण्यासाठी प्रीपेड ग्राहकांना यामध्ये कोणत्याही एका प्लॅन बरोबर रिचार्ज करणे आवश्यक आहे. डिस्ने प्लस हॉटस्टार ॲप डाऊन लोड करून व्ही आय नंबर बरोबर लॉगिन करणे आवश्यक आहे. या साठी ग्राहक कंपनीच्या वेबसाईटही वापर करू शकतात. Vi पोस्टपेड ग्राहकां ना 499 रुपये पोस्टपेड प्लान किंवा त्यापेक्षा ज्यादा रकमेच्या प्लॅनवर या ऑफरचा फायदा मिळू शकतो.डिस्ने व हॉटस्टार व्हीआयपी एक वर्षासाठी सबस्क्रीप्शन चा फायदा पोस्टपेड ग्राहक ॲपच्या माध्यमातून ॲक्टिवेट करू शकतात.



