जीमेलसह अनेक Apps क्रॅश; जगभरात Android युजर्सना समस्या

नवी दिल्ली - सर्च इंजिन गूगलकडून देण्यात येणाऱ्या अनेक सेवांचे अॅप क्रॅश होत असल्याची समस्या युजर्सना येत आहे. यामध्ये जीमेलसह इतर सेवांचाही समावेश असून मंगळवारी असे प्रकार होत असल्याचं समोर आलं आहे. सध्या काही युजर्सना त्यांचा जीमेल ओपन करण्यात अडचण येत आहे. काहींनी याबाबत सोशल मीडियावरून माहिती दिली आहे. युजर्सनच्या फोनमध्ये जीमेलशिवाय गुगल पिक्सेल, अॅमेझॉनसह इतर अॅपही क्रॅश होत आहेत. डाऊन डिटेक्टरने दावा केला आहे की, सध्या ज्या अँड्रॉइड डिव्हाइसवर अनेकांना जीमेल डाऊन झाल्यानं समस्या आली आहे. युजर्सना जीमेल अॅप ओपन करण्यात अडचण येत आहे. डाऊन डिटेक्टर कडून सोशल मीडिया तसंच ऑनलाइन सेवा पुरवणाऱ्या सेवांमध्ये अडथळे आल्यास त्याची माहिती दिली जाते.

डाऊन डिटेक्टरच्या फोरम पेजवर एका जीमेल युजरनं त्याला आलेली अडचण सांगितली. जीमेल अॅप ओपन करताच क्रॅश होऊन बंद होते. फोन रिस्टार्ट केल्यानंतरही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला नाही. अद्याप यावर तोडगा निघालेला नाही. जगभरातील युजर्सना अॅपचा वापर करण्यासाठी अडचण येत असून अजुन कंपनीच्या वतीने काही माहिती देण्यात आलेली नाही.

All of a sudden, loads of Android apps started crashing for me this evening including Amazon Shopping, Gmail. Turns out the culprit is an Android System Webview update. Search for it in the play store and hit uninstall and it fixes the problem. #android #crash #amazon #webview

— Craig Rouse (@craigrouse) March 22, 2021