यंदाच्या उन्हाळ्यात AC घेण्याचा प्लॅन आहे? मग खरेदी करण्यापूर्वी काही गोष्टी जाणून घ्या

मार्च महिना सुरु झाला की वातावरणातील तीव्र उष्णता जाणवायला लागते. दिवसेंदिवस तापमान वाढत असल्यामुळे घरातून बाहेर पडणं नकोसं वाटतं. तर, घरात राहिल्यानंतरही उकाड्याने जीव नकोसा होतो. त्यामुळे अनेक जण हा उन्हाळा सुसह्य होण्यासाठी घरच्या घरी अनेक मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत असतात. यात अनेक जण एसी किंवा कुलर घेण्याचा विचार करतात. सध्याच्या काळात कुलरपेक्षाही एसी म्हणजेच वातानुकूलित यंत्र घेण्यावर अनेकांचा भर असतो. त्यातच एसी हा १५ हजारातदेखील सहज उपलब्ध होत असल्यामुळे अनेक जणांची पहिली पसंती एसी घेण्यावरच असते. परंतु, कोणत्याही कंपनीचा किंवा कोणत्याही प्रकारचा एसी घेण्यापूर्वी त्याची योग्य माहिती असणं किंवा त्याच्या फंक्शनविषयी काही गोष्टींची जाणीव असणं तितकंच गरजेचं आहे. त्यामुळेच एसी खरेदी करण्यापूर्वी नेमकी कोणती खबरदारी घ्यावी हे आज जाणून घेऊयात. एसी खरेदी करताना 'या' गोष्टींकडे करु नका दुर्लक्ष १. कोणत्याही कंपनीचा एसी खरेदी करताना त्याचा इइआर म्हणजेच एनर्जी एफिशिअन्सी रेशिओ किती आहे ते चेक करा. २. एसी घेताना त्याची कुलिंग पॉवर( थंड करण्याची क्षमता), त्याची वीज युनिट यावरही लक्ष असू द्या. ३. एसी किती टनचा आहे ते पहा. घरात एसी लावण्यासाठी साधारणपणे १ टन, १.२ टन किंवा १.५ टन किंवा २ टन अशा एसीची निवड केली जाते. ४. विंडो एसी आणि स्प्लिट एसी अशा दोन प्रकारात एसी उपलब्ध असतात. जे आपण घरात लावू शकतो. अशी घ्या एसीची काळजी

१. शक्यतो एसीचे तापमान हे २४ ते २६ अंशापर्यंत असावे. त्यामुळे विजेची बचत होते. २. एसीचा फ्लिटर महिन्यातून दोन वेळा साफ करुन घ्यावा. ३. एसी लावतांना त्याचा एख टाइम सेट करा. ४. सतत एसी चालू-बंद करु नका. ५. १६ अंशापेक्षा कमी तापमान ठेवू नका. ६. एसी जर ऑटो किंवा स्लीप मोडवर ठेवला तर त्यामुळे वीजयुनिटची बचत होते. ७. एसी लावल्यावर उष्णता निर्माण करणाऱ्या वस्तू दूर ठेवा. ८. एसी कधीही लहान जागेवर किंवा दाटीवाटीत ठेवू नका. एसी कायम मोकळ्या जागी ठेवा.



Web Title: here are the things you need to keep in mind before buying ac this summer