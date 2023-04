How To Get Free diamonds : Free Fire खेळण्याचा नाद आहे? असे मिळवा डायमंड

By

How To Get Free diamonds : सध्या ऑनलाईन गेम खेळणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. यात लहान मुले आणि प्रौढाचाही समावेश आहे. आज आपण ज्या गेमबददल बोलणार आहोत ती आहे, फ्री फायर मॅक्स. या गेममध्ये डायमंड मिळवण्यासाठी सर्वांची धावपळ सुरू असते. हे डायमंड इतर मार्गांनीही मिळवता येतात.

हा एक खेळ आहे जो प्रौढ तसेच लहान मुलांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे. यामध्ये गेममधील चलन असते. इतर गोष्टींबरोबरच फ्री फायर किंवा फ्री फायर मॅक्समध्ये पोशाख, हत्यार आणि गाड्या करण्यासाठी याचा वापर केला जातो.

डायमंड हे या चलनांपैकी एक आहे, जे अत्यंत प्रीमियम चलन मानले जाते. ते मिळवण्यासाठी, तुम्हाला फक्त कोड रिडीम करावे लागतील असे नाही तर तुम्ही इतर मार्गांनी फ्री फायर डायमंड्स देखील मिळवू शकता.

फ्री फायर आणि फ्री फायर मॅक्समध्ये फ्री डायमंड आणि इतर गेममधील आयटम मिळवण्याचा सर्वात लोकप्रिय मार्ग म्हणजे रिडीम कोड वापरणे. Garena कार्यक्रम आणि eSports स्पर्धा दरम्यान नवीन रिडीम कोड शेअर करते. मोफत हिऱ्यांसाठी फ्री फायर रिडीम कोडचा दावा कसा करायचा ते खाली दिले आहे.

तुमच्या वेब ब्राउझरवर अधिकृत फ्री फायर रिवॉर्ड रिडीम वेबसाइट उघडा.

तुमचा Facebook, Twitter, Google किंवा Apple ID वापरून लॉग इन करा.

रिडीम कोड एंटर करा. आणि Confirm वर क्लिक करा.

फ्री फायर रिडीम कोड रिवॉर्ड 24 तासांच्या आत तुमच्या खात्यात जोडला जाईल.

Booyah App

Booyah App गेम खेळणाऱ्यांना विनामूल्य फ्री फायर डायमंड्स मिळवू देते. तुम्हाला फक्त फ्री फायर आणि फ्री फायर मॅक्स इव्हेंट आणि अॅप होस्ट करत असलेल्या स्पर्धांमध्ये भाग घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे तुम्ही फ्री फायर किंवा फ्री फायर मॅक्समध्ये मोफत हिरे मिळवाल, जे तुम्ही इन-गेम स्टोअरमधून आयटम खरेदी करण्यासाठी वापरू शकता. हे अॅप्लिकेशन गुगल प्ले स्टोअर आणि अॅप स्टोअरवर उपलब्ध आहे.

Free Fire App

Free Fire आणि फ्री फायर मॅक्समध्ये फ्री डायमंड मिळवण्याचा हे अॅप सर्वात सोपा मार्ग आहे. अॅप वापरकर्त्यांना सर्वेक्षणांमध्ये सहभागी होण्याची आणि नंतर बक्षिसे देण्याची संधी देते. प्रत्येक सर्वेक्षणासाठी, Google काही Google Play क्रेडिट्स किंवा iTunes गिफ्ट कार्ड देते, जे तुम्ही फ्री फायर मॅक्समध्ये मोफत हिरे खरेदी करण्यासाठी वापरू शकता. अँड्रॉइड आणि आयफोन दोन्हीवर हे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहे.

Google Opinion Rewards

हे अॅप गुगलच्या ओपिनियन फ्री फायर किंवा फ्री फायर मॅक्समध्ये मोफत हिरे मिळविण्यासाठी देखील उपयुक्त आहे. याद्वारे तुम्हाला Google Play क्रेडिट किंवा iTunes गिफ्ट कार्ड दिले जाते. पोल पे अॅप गुगल प्ले स्टोअर आणि अॅप स्टोअरवर उपलब्ध आहे.

Easy Rewards

Easy Rewards हे आणखी एक GPT (Get-paid-to) अॅप ​​आहे जे Google Opinion Rewards सारखेच कार्य करते. तुम्ही Google Play क्रेडिट मिळवण्यासाठी सर्वेक्षण आणि क्विझमध्ये सहभागी होऊ शकता जे फ्री फायर डायमंड्स खरेदी करण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात. ते अॅप स्टोअरवर उपलब्ध नाही.