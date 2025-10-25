विज्ञान-तंत्र

Insta AI : गुगल जेमिनी अन् GPTचं काय कौतुक? इंस्टाग्रामवर आलं AI फोटो-व्हिडिओ फीचर; आपोआप होणार एडिटिंग, हवे तसे फोटो एका क्लिकवर

Instagram AI Photo-Video Editing Feature : इंस्टाग्रामवर आता फक्त टेक्स्ट टाइप करा आणि एआय तुमचे फोटो-व्हिडिओ आपोआप एडिट करेल.
Instagram launched AI Photo-Video Editing Feature

Instagram launched AI Photo-Video Editing Feature

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

सोशल मीडियावर स्टोरीज पोस्ट करताना एडिटिंगची कटकट वाटते? पण चिंता कशाला करताय..मेटाने इंस्टाग्रामला एआयच्या जादूने अधिक स्मार्ट बनवले आहे. आता फक्त एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट टाइप करा आणि तुमचे फोटो-व्हिडिओ आपोआप एडिट होऊन स्टनिंग स्टोरीज तयार होतील. नवीन अपडेटमुळे स्टोरीज बनवणे आता सोपे, मजेदार आणि फास्ट झाले आहे.

Loading content, please wait...
Technology
Video
instagram
artificial intelligence
photo
Photographs
instagram post
AI and Creativity

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com