Insta AI : गुगल जेमिनी अन् GPTचं काय कौतुक? इंस्टाग्रामवर आलं AI फोटो-व्हिडिओ फीचर; आपोआप होणार एडिटिंग, हवे तसे फोटो एका क्लिकवर

सोशल मीडियावर स्टोरीज पोस्ट करताना एडिटिंगची कटकट वाटते? पण चिंता कशाला करताय..मेटाने इंस्टाग्रामला एआयच्या जादूने अधिक स्मार्ट बनवले आहे. आता फक्त एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट टाइप करा आणि तुमचे फोटो-व्हिडिओ आपोआप एडिट होऊन स्टनिंग स्टोरीज तयार होतील. नवीन अपडेटमुळे स्टोरीज बनवणे आता सोपे, मजेदार आणि फास्ट झाले आहे..एआय फीचर कसे काम करते?इंस्टाग्राम स्टोरीजमध्ये फोटो किंवा व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर स्क्रीनच्या वरच्या बाजूला पेंटब्रश आयकॉन दिसेल. त्यावर टॅप करा आणि रीस्टाइल मेनू उघडेल. इथ तुम्ही टेक्स्ट प्रॉम्प्ट टाइप करून फोटोमध्ये बदल करू शकता. उदाहरणार्थ, "सनग्लासेस घाला", "फुले हातात पकडून उभी असलेली मुलगी" किंवा "वॉटर कलर इफेक्ट दे" असे लिहा आणि एआय सेकंदात बदल करेल. व्हिडिओमध्ये स्नोफॉल, फ्लेम्स किंवा इतर स्पेशल इफेक्ट्स जोडणेही सोपे आहे..सणांसाठी खास थीम्सदिवाळी, छठ पूजा यांसारख्या सणांसाठी खास फिल्टर आणि इफेक्ट्स उपलब्ध आहेत. तुमची स्टोरी प्रत्येक प्रसंगाला अनुरूप आणि आकर्षक बनेल. प्री-मेड इफेक्ट्समुळे प्रोफेशनल लूक मिळतो, त्यासाठी वेगळे अॅप्स किंवा एडिटरची गरज नाही.मेटाची स्मार्ट योजनमेटा सतत नवीन फीचर्स आणत आहे. अलीकडेच राइट विथ मेटा एआय नावाचे फीचर चाचणीत आहे, जे पोस्टसाठी मजेदार कॅपशन सुचवते. तसेच 'व्हायब्स' नावाचा एआय जनरेटेड व्हिडिओ फीडही लवकरच येणार आहे. हे अपडेट्स वापरकर्त्यांना जास्त क्रिएटिव आणि फास्ट बनवत आहेत.आता इंस्टाग्रामवर स्टोरीज बनवणे म्हणजे काही मिनिटांचा खेळ बनणार आहे. एआयच्या मदतीने प्रत्येक पोस्ट खास बनेल आणि फॉलोअर्स थक्क होतील. नवीन अपडेट डाउनलोड करा आणि आजच या जादुई फीचर्सचा आनंद घ्या. तुमची क्रिएटिव्हिटी दाखवा फक्त एका टॅपवर.