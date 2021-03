फक्त २९९ रुपयांत मोबाईलसह कंप्यूटरवरही चालेल Netflix, नवीन प्लॅनची टेस्टींग सुरु

नेटफ्लिक्स या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म जगभरात वापरला जातो, देशात आणि परदेशात हे ओटीटी प्लॅटफॉर्म वापरकर्ते कोट्यावधीच्या घरात आहेत. नेटफ्लिक्स हे सध्या भारतात २९९ प्रतिमहिना असलेला त्यांचा मोबाईल प्लस प्लॅन टेस्ट करत आहे. या Mobile + प्लॅनमध्ये वापरकर्त्यांना हाय-डेफिनिशन (HD) ७२०P व्हिडिओ स्ट्रिम करण्याचा तसेच वापरकर्त्यांच्या संगणकावर (पीसी, मॅक आणि क्रोमबुक) स्ट्रिम करण्याची पर्याय देते. हा प्लन सध्याच्या १९९ रुपये मोबाईळ आणि ६४९ रुपयांचा स्टँडर्ड प्लॅनसाठी मधला मार्ग ठरणार आहे. नेटफ्लिक्सचा मोबाइल प्लॅन हा फक्त स्टँडर्ड डेफिनेशन (SD) ४८०पी वर व्हिडिओ स्ट्रिम करण्याचा पर्याय देते, तर स्टँडर्ड प्लॅन आपल्याला फुल-एचडी (FHD) १०८० पी वर व्हिडिओ स्ट्रिम करण्याचा पर्याय देते. तसेच आपण संगणक, टीव्ही, कन्सोल किंवा आपल्या स्मार्ट डिव्हाइसवर या फिचर्सचा लाभ घेऊ शकता. तसेच नवीन मोबाइल + प्लॅन आपल्याला एचडी स्ट्रीमिंगसह पीसीवर प्रवाहित करण्याचा स्ट्रिम करण्याचा पर्याय देते, परंतु या प्लॅनमध्ये आपण आपल्या टीव्ही, कन्सोल किंवा स्मार्ट डिव्हाइसवर स्ट्रिम करु शकत नाही. नेटफ्लिक्सने मोबाईल + प्लॅनची ट्रायल भारतात पहिल्यांदाच घेतली असे नाहीये. यापुर्वी देखील गेल्या वर्षी जुलैमध्ये कंपनीने याच प्रमाणे ३४९ रुपयांमध्ये अशा प्रकारच्या योजनेची ट्रायल घेतली होती . मात्र ती योजना मोठ्या प्रमाणात आमलात आणली गेली नव्हती. लोकांना तो प्लॅन तीतकासा आवडला नासावा. आता नेटफ्लिक्स २९९ रुपयांमध्ये Mobile+ प्लॅन देत आहे तो तरी लोकांना आवडतो की नाही हे पाहण्याची गरज आहे. नेटफ्लिक्सच्या १९९ रुपयांच्या योजनेसह २९९ रुपयांच्या नव्या योजनेला अमेझॉनच्या प्राइम व्हिडिओ मोबाइल एडिशन या योजनेशी तुलन तर होईल, यावर्षी जानेवारीत अमेझॉन प्राइमकडून एक महिन्यासाठी ८९ रुपये किंमतीचा प्लॅन सादर करण्यात आला होता. नेटफ्लिक्सचा हा नवा २९९ रुपयांच्या Mobile + प्लॅनची ​​ट्रायल सध्या फक्त काही निवडक ग्राहकांकडून केली जात आहे, म्हणून कदाचित आपणास ही योजना कंपनीच्या वेबसाइटवर दिसणार नाही.

Web Title: know about Netflix testing new rs 299 mobile plus plan in India Marathi Article