स्मार्टफोनमध्ये आणि टेलिकॉम सर्विस इंडस्ट्रीमध्ये गेल्या अनेकवर्षांपासून काळानुसार अद्यावत तंत्रज्ञानामध्ये Technology वाढ होताना दिसतेय. गेल्या काही दिवसांपासून eSIM टेक्नॉलॉजी चांगलीच चर्चेत आहे. मात्र अनेकांना eSIM नेमकं आहे काय असा प्रश्न पडतो. Know how to activate About esim card in your mobile

तर eSIM म्हणजेच एम्बेडेड सिम. हे सिम मोबाईलमध्ये Mobile मदरबोर्डवर किंवा ठराविक ठिकाणी इम्बेड केलं जातं. म्हणजेच एका प्रकारे ते मोबाईल तयार करतानात त्यात सोल्डर केलं जातं.

eSIMमुळे तुम्हाला फिजिकल म्हणजेच पूर्वी वापरात असलेलं मिनी किंवा मायक्रो सिम कार्ड वापरण्याची आवश्यकता भासत नाही. किंबहूना eSIM फिचर असलेल्या फोनमध्ये फिजिकल सिमकार्डची आवश्यकता नसल्याने त्यात सिमकार्ड स्लॉटही नसतो.

अलिकडे अनेक बड्या ब्रँडच्या आणि महागड्या मोबाईलमध्ये eSIM कार्ड टेक्नॉलॉजी देण्यात येते. Apple आपल्या अनेक स्मार्टफोनमध्ये हा ऑप्शन देत आहे. त्याचसोबत सॅमसंग, मोटोरोला आणि गुगुलच्या महागड्या स्मार्टफोनमध्ये देखील eSIM सेवा देण्यात येते.

eSIM कार्डला व्हर्च्युयल सिम देखील म्हंटलं जातं. हे तुम्ही कोणत्याही सपोर्टेड डिव्हाइसमध्ये अॅक्टिव्ह करू शकता.

ओव्हर-द-एअर प्रोव्हिजनिंग

एकाच फोनमध्ये विविध टेलिकॉम किंवा सर्विहस प्रोव्हायडरच्या सेवा वापरू शकता. यासाठी तुम्हाला वेगवेगळे सिम कार्ड घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही. तुम्हाला केवळ हव्या असलेल्या सर्व्हिस प्रोव्हाडर कंपनीचा प्लॅन ऍक्टिव्हेट करावा लागेल. यासाठी QR कोड स्कॅन करून किंवा सर्विस ऑपरेटर कडून देण्यात आलेल्या ऍक्टिव्हेशन डिटेल्स भरून तुम्ही सेवा वापरू शकता.

एकाचवेळी विविध कंपन्यांचं नेटवर्क वापरणं शक्य

eSIM मुळे तुम्ही विविध टेलिकॉम कंपन्यांची सेवा वापरू शकता. म्हणजेच तुम्हाला समजा जिओ वरून एअरटेल किंवा एअरटेल वरून वोडाफोन अशा कोणत्याही कंपनीच्या नेटवर्कवर सिम न बदलता स्विच होणं शक्य आहे.

तसचं तुम्ही एकाच वेळी विविध कंपन्यांचे डेटा प्लान घेऊ शकता आणि तुमच्या गरजेनुसार ते स्विच करू शकता. खास करून कामानिमित्ताने प्रवास करणाऱ्यांसाठी किंवा देशाच्या विविध भागातून काम करणाऱ्यांसाठी हे अत्यंत सोयीचं ठरू शकतं.

असं करा eSIM इनेबल

प्रत्येक सर्विस ऑपरेटरची eSIM इनेबल किंवा ऍक्विव्हेट करण्याची प्रक्रिया वेगवेगळी आहे. मात्र ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी असते. कोणतीच टेलिकॉम कंपनी eSIM ऍक्विव्हेट करण्यासाठी जादा चार्ज करत नाही.

भारतात एअरटेल आणि जिओ या कंपन्या पोस्टपेट आणि प्रिपेड अशा दोन्ही प्लान्सवर eSIM सेवा देतात. तर Vi मात्र पोस्टपेड प्लानवरच eSIM चा पर्याय देते.

एअरटेलवर eSIM ऍक्टिव्हेट करण्यासाठी 121 या क्रमांकावर तुमचा रजिस्टर ई-मेल आयडी मेसेज करायचा आहे.

तर Vi युजर्स eSIM एक्टिव्हेट करण्यासाठी १९९ या क्रमांकावर रजिस्टर ई-मेल आयडी SMS करू शकतात.

जिओ युजर्सना 199 या क्रमांकावर GETESIM असा SMS करावा लागेल.

यानंतर प्रत्येक कंपनीकडून युजर्सना एक SMS येईल. यात सांगण्यात आलेल्या स्टेप्स युजर्सला फॉलो कराव्या लागतील.

शेवटी युजरला ई-मेलवर एक क्यूआर कोड येईल. तो स्कॅन करावा लागेल. म्हणूनच तुमचा ई-मेल योग्य असणं आणि रजिस्टर असणं गरजेचं आहे.

अशा प्रकारे स्टोरमध्ये न जाताच तुम्ही eSIM ऍक्टिव्हेट करू शकता.

