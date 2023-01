By

Know how to change Whatsapp number: WhatsApp हे सर्वात लोकप्रिय इंस्टंट मेसेजिंग अ‍ॅपपैकी एक आहे. कोट्यावधी यूजर्स या अ‍ॅपचा वापर करतात. अ‍ॅपचा वापर व्यावसायिक कामापासून ते सरकारी अपडेटपासून अनेक गोष्टींसाठी केला जातो. WhatsApp देखील वेळोवेळी यूजर्ससाठी नवीन फीचर जारी करत असते. अनेकदा आपल्याला WhatsApp चा मोबाइल नंबर बदलायचा असतो. मात्र, जुने चॅट डिलीट होण्याची भिती असल्याने आपण नंबर बदलणे टाळतो.

WhatsApp अकाउंटचा मोबाइल नंबर बदलल्याने जुने चॅट, फोटो, मीडिया फाइल डिलीट होण्याची अनेकदा भिती वाटते. परंतु, काही सोप्या स्टेप्स फॉलो करून तुम्ही सहज मोबाइल नंबर बदलू शकता. मोबाइल नंबर बदलल्यानंतर देखील तुमचा डेटा डिलीट होणार नाही. फोन नंबर बदलताच डेटा देखील ट्रान्सफर होईल.

चॅट्स डिलीट न करता WhatsApp नंबर कशाप्रकारे बदलू शकता, याविषयी जाणून घ्या.

जो मोबाइल नंबर बदलायचा आहे, त्या नंबरचे सिम कार्ड तुमच्या फोनमध्ये असणे आवश्यक आहे.

त्यानंतर व्हॉट्सअ‍ॅप उघडून, उजव्या बाजूला असलेल्या ३ डॉटवर क्लिक करा.

आता सेटिंग्स पर्यायावर जाऊन 'अकाउंट ऑप्शन' वर जा. येथे फोन नंबर बदलण्याच्या पर्यायावर क्लिक करा.

येथे तुम्हाला तुमचा जुना फोन नंबर आणि नवीन नंबर टाकावा लागेल. हे दोन्ही नंबर आंतरराष्ट्रीय फॉर्मेटमध्ये असणे गरजेचे आहे.

आता नेक्स्टवर क्लिक करा. येथे तुम्हाला नॉटिफाय कॉन्टॅक्ट आणि कस्टमचा पर्याय दिसेल. नॉटिफाय कॉन्टॅक्टवर क्लिक केल्यास तुम्ही मोबाइल नंबर बदलल्याची माहिती सर्व कॉन्टॅक्ट्सला मिळेल.

कस्टम पर्याय निवडल्यास, मोबाइल नंबर बदलल्याची माहिती कोणाला समजावी, हे ठरवू शकता.

मात्र, लक्षात घ्या की मोबाइल नंबर बदलल्यास याबाबतची माहिती सर्व चॅट्स ग्रुपमध्ये दिसेल.

