नागपूर : Apple कंपनीचे प्रोडक्ट्स अतिशय महाग आहेत. मग आयफोन (iphone12) असो मॅकबुक (MacBook) असो किंवा इअरपॉड्स (ipods) जर आपण कोणतेही प्रोडक्ट्स घेतले तर आपल्याला बरेच पैसे द्यावे लागतील. मात्र इतके पैसे मोजूनही तुम्ही विकत घेतलेले Apple प्रोडक्ट्स खोटे निघाले तर? असं झाल्यास तुम्हाला प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागू शकतो. मात्र आता चिंता करू नका. Apple चे कुठलेही प्रोडक्ट्स खरे की खोटे हे ओळखण्याच्या काही सोप्या पद्धती आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. (know how to identify fake Apple products)

फक्त एका टूलच्या माध्यमातून तुम्हाला प्रोडक्ट्स खरे आहे की खोटे कळणार आहे. तसंच हे प्रोडक्ट्सची खरेदी वैध आहे का? त्याची वॉरंटी काय? आणि सर्व्हिस काय? हे कळू शकणार आहे.

यासाठी तुम्हाला एका डाटाबेसमध्ये तुमचा प्रोडक्ट नंबर टाकावा लागणार आहे. जर या डाटाबेसमध्ये तुमच्या प्रोडक्ट्चा नंबर सापडला नाही तर तुमचं प्रोडक्ट खोटं असू शकतं.

असं करा चेक

यासाठी तुम्हाला https://checkcoverage.apple.com/ या लिंक वर क्लिक करावं लागेल.

यानंतर तुमच्या प्रोडक्टचा सीरिअल नंबर एंटर करा.

तुमचा सिरीयल नंबर खरा असेल तर तिथे तुमच्या प्रॉडकटबद्दल संपूर्ण माहिती मिळेल.

माहिती मिळाली नाही तर तुमचं प्रोडक्ट खोटं आहे.

याप्रकारे तुम्ही तुमच्या प्रोडक्टबद्दल संपूर्ण माहिती घेऊ शकता.

