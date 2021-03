इलेक्ट्रिक वाहनांना लायसन्स आणि कागदपत्रांची गरज का पडत नाही? जाणून घ्या महत्त्वाची माहिती

नागपूर : १८ वर्षांचं होताना दोन गोष्टींची उत्सुकता नेहमीच आपल्या मनात असते. पहिली गोष्ट म्हणजे अठरा वर्षानंतर मिळणारा मतदानाचा हक्क आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे लायसन्स तयार करून गाडी चालवण्याचा हक्क. लायसन्स म्हटलं की अनेकांच्या जुन्या आठवणी जागृत होतात. पर्मनंट लायसन्सच्या वेळी '8' च्या आकारात गाडी चालवून दाखवण्याचा सराव. या सर्व गोष्टींचं थ्रीलच अनोखं होतं असं काही जण सांगतात. आजही हे कायम आहे. लायन्सन्स आणि गाडीची कागदपत्रं नसली तर गाडीला हातसुद्धा लावू दिला जात नाही. पण आजकालच्या काळात प्रत्येकाकडे गाडी असणं महत्वाचं झालंय. पण लायन्सन्स नसेल तर? आता चिंता करू नका. इलेक्ट्रिक गाड्यांना लायसन्सची गरजच नाही. हो. आम्ही खरं सांगतोय. इलेक्ट्रिक म्हणजेच बॅटरीवर चालणारी वाहनं चालवताना कुठल्याही लायन्सन्स, इन्शुरन्स, कागदपत्रं आणि हेल्मेटचीही गरज पडत नाही. मात्र या मागचं कारण काय? इतर वाहनांच्या तुलनेत इलेकट्रीक वाहनांना सूट का? अशा सर्व प्रश्नांची उत्तर आज आम्ही देणार आहोत. कारण इलेक्ट्रिक वाहनंच वाहतुकीच्या प्रमुख साधनांचं भविष्य असणार आहेत. Google Messages ऍपमध्ये आलं नवीन भन्नाट फिचर; आता करता येईल मेसेजही शेड्यूल इलेक्ट्रिक बाईक्सना सूट का? याचं प्रमुख कारण म्हणजे १९८९ चा मोटार वाहन कायदा. २५ किलोमीटर प्रतितास किंवा त्यापेक्षा कमी वेग असलेल्या वाहनांना हा कोड लागू होत नाही. तसंच ज्या वाहनांमध्ये २५० Watts किंवा त्यापेक्षा कमी पॉवरची मोटार लागली असते अशा वाहनांना हा कायदा लागू होत नाही. हे सर्व इलेक्ट्रिक बाईक्समध्येच असतं म्हणून इलेक्ट्रिक बाईक्सना लायन्सन्स आणि इतर कागदपत्रांची गरज पडत नाही. तसंच अशा गाड्यांना RTO पासिंगचीही गरज पडत नाही. इलेक्ट्रिक बाईक्सना पोलिस पकडतात का? तुम्ही जर पेट्रोल भरून चालवता येणारी गाडी चालवत असाल आणि तुमच्याकडे हेल्मेट, लायन्सन्स आणि महत्वाची कागदपत्रं नसतील तर ट्रॅफिक पोलिस तुम्हाला नक्कीच पकडतील. मात्र इलेक्ट्रिक बाईक्स चालवताना या सर्व गोष्टी तुमच्याकडे नसल्या तरी पोलिस तुम्हाला पकडणार नाहीत. मात्र स्वतःच्या सुरक्षेसाठी वाहतुकीचे नियम नक्की पाळा आणि हेल्मेट घाला. गाडीची ओळख कशी होणार? शोरूममधून इलेक्ट्रिक बाईक्स घेताना तुम्हाला एक कार्ड देण्यात येईल. ते कार्ड वाहन चालवताना नक्की जवळ बाळगा. यात तुमच्या इलेकट्रीक बाईकबद्दलची काही माहिती आणि बाईकमध्ये २५० Watts पेक्षा अधिक किमतीची मोटर नाही याबाबतची माहिती असते. इलेक्ट्रिक बाईक्सचा आवाज का येत नाही? तुम्ही अनेकदा बघितलं असेल की रस्त्यावरून जाताना इलेक्टिक बाईक तुमच्याजवळून गेली तरी तुम्हाला तिचा आवाजसुद्धा येत नाही. इतकंच काय तर चालवणाऱ्या व्यक्तीलासुद्धा तिचा आवाज येत नाही. याचं प्रमुख कारण म्हणजे या इलेक्ट्रिक बाईक्समध्ये वापरलेली इलेक्ट्रिक मोटर. या बाईक्समध्ये अवघ्या २५० Watts ची इलेक्ट्रिक मोटर असते. ज्या मोटरचा आवाज येत नाही. तसंच कमी पॉवर असल्यामुळेही आपल्याला या बाईक्समधून आवाज येत नाही. अवघ्या १० रुपयांत १०० किमीचा प्रवास पेट्रोलच्या किंमती बघून अक्षरशः सामान्य माणसांचे डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली आहे. १०० रुपये लिटर पेट्रोलमध्ये ४०-५० किमीसुदधा वाहन जाऊ शकत नाहीत. म्हणूनच इलेक्ट्रिक बाईक्सना येणाऱ्या काळात मागणी वाढणार आहे. याचं प्रमुख कारण म्हणजे इलेक्ट्रीक बाईक्स अवघ्या १० रुपयांमध्ये तब्बल १०० किमीचा प्रवास करू शकतात. वेग कमी असला तरी ॲव्हरेज मात्र चांगलं आहे. यासाठी तुम्हाला फक्त ४ तास बॅटरी चार्ज करण्याची गरज असते. २०३० नंतर रस्त्यांवर दिसणार फक्त इलेक्ट्रिक वाहनं इंधनांचे वाढते दर आणि तुटवडा यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांना बाजारात मागणी वाढू लागली आहे. त्यामुळे २०२५ पर्यत सरकारनं पेट्रोलच्या १५० CC खालील सर्व वाहनांवर बंदी घालण्याचा विचार केला आहे. म्हणूनच भविष्यात २०३० पर्यंत रस्त्यांवर फक्त आणि फक्त इलेक्ट्रिक वाहनंच दिसतील यात शंका नाही. स्वस्तात मस्त! आता इतर कंपन्यांचे महागडे प्लॅन सोडा;...



एकूणच काय तर भारतात वाहतुकीच्या कायद्यानुसार प्रत्येक वाहन चालकाकडे स्वतःचं लायन्सन्स असणं आवश्यक आहे. तसंच प्रत्येक वाहनाचे कागदपत्र असणंही अनिवार्य आहे. ती गाडी चोरीची तर नाही ना हे बघण्यासाठी RC BOOK आणि इन्शुरन्स असणंही महत्वाचं आहे. पण या गोष्टी तुमच्याकडे नसतील तुमच्याकडे एकमेव पर्याय आहे तो म्हणजे इलेक्ट्रिक बाईक्स.

