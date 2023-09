By

Launching Of Special Phone On Success Of 'Chandrayaan-3' : चांद्रयान-३ च्या यशस्वी मोहिमेनंतर टेक्नो कंपनीने नवा स्मार्टफोन लाँच केलाय, जो एक स्पेशल एडिशन आहे. यात ड्युएल कलर टोनची सिलिकॉन लेदर फिनिशींग दिली गेलीय. या स्मार्टफोनच्या स्पेसिफिकेशन्समध्ये कंपनीने कुठलेही बदल केलेले नाही. तुम्हाला या स्मार्टफोनमध्ये तेच जुने Techno Spark 10 Pro मधील फिचर्स दिसेल. मग या स्मार्टफोनची नेमकी खासियत आहे तरी काय ते जाणून घेऊया.

टेक्नोने या वर्षाच्या सुरुवातीलाच Techno Spark 10 Pro लाँच केला होता. हा कमी बजेटमध्ये बेस्ट स्मार्टफोन असल्याचं म्हटलं जातंय. चांद्रयान-३ च्या यशस्वी लॅडिंगनंतर हा क्षण साजरा करण्यासाठी कंपनीने हा स्मार्टफोन लाँच केलाय. जिथे स्टँडर्ड व्हेरिएंटला कंपनीने ग्लास बॅक पॅनलसह लाँच केले. चला तर या स्मार्टफोनची खासियत जाणून घेऊया.

Techno Spark 10 Pro Moon Explorer ची किंमत किती?

कंपनीने हा स्मार्टफोन फक्त एका कॉन्फिग्रेशनमध्ये लाँच केलाय. या स्मार्टफोनमध्ये 8GB RAM + 128 GB स्टोरेज असून याची किंमत 11999 रुपये आहे. हे डिव्हाइस ७ सप्टेंबर पासूव प्री-बुकिंगसाठी उपलब्ध झाले आहे.

या स्मार्टफोनची विक्री बाजारात १५ सप्टेंबरपासून सुरु होईल. शिवाय हा स्मार्टफोन विक्रीसाठी फक्त ऑफलाइन मोडमध्ये उपलब्ध असणार आहे. तेव्हा हा फोन तुम्हाला फ्लिपकार्ट किंवा अॅमेझॉनवर दिसल्यास सावध व्हा.

जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स

Techno Spark 10 Pro Moon Explorer ने फिचर्समध्ये कुठलेही बदल केले नाहीत. फक्त या स्मार्टफोनच्या डिझाइनमध्ये बदल झाले आहेत. यात ड्युएल टोन फिनिशचा सिलिकॉन बेस्ड लेदर बॅक देण्यात आलाय. यात ब्लॅक अँड व्हाइट कॉम्बिनेशनचा वापर करण्यात आलाय.

या स्मार्टफोनमध्ये 6.78 इंचीचा LCD डिस्प्ले दिला गेलाय. जो होल डिस्प्लेसह येतो. फोनची स्क्रिन 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते. हा स्मार्टफोन Mediatek Helio G88 प्रोसेसरवर काम करते. यात 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मिळेल. हा स्टोरेज तुम्ही एसडी कार्डच्या मदती एक्सपांडसुद्धा करू शकता. हा स्मार्टफोन ड्युएल रियर कॅमेरा सेटअपसह येतो. (Science & Technology)

यात 50MP ची मेन लेंस आणि एक AI लेंस आहे. फ्रंटवर कंपनीने 32MP चा सेल्फी कॅमेरासुद्धा दिलाय. डिवाइसला पावर देण्यसाठी 5O00 mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे. ही बॅटरी 18W चार्जिंगला सपोर्ट करते. यात तुम्हाला सोबत टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट मिळेल. ग्लोबल मार्केटमध्ये हा स्मार्टफोन मॅजिक स्किन अॅडिशनसह लाँच करण्यात आलाय.