लॉकडाउनमध्ये 9 वीच्या विद्यार्थ्याने तयार केली मोबाइल गेम

इंफाळ - सध्या कोरोनामुळे अनेक देशांमध्ये लॉकडाऊन करण्यात आलं आहे. भारतातही मार्च महिन्यापासून लॉकडाउन करण्यात आलं होतं. आता हळूहळू नियम शिथिल करून सर्व व्यवहार सुरळीत कऱण्याचे प्रयत्न केले जात आहे. दरम्यान, शाळा कॉलेज सुद्धा बंद ठेवण्यात आली होती. या काळात मणिपूरमधील एका नववीच्या विद्यार्थ्यांनं मोबाइल गेम तयार केली आहे. यामध्ये देशात लॉकडाउमुळे अडकलेला मुलगा घरी जाण्यासाठी धडपडतो. तसंच आदेशाचं उल्लंघन केल्यास गेममध्ये त्याच्यावर 5000 चा दंडही लागतो.

गेम तयार करणाऱ्या मुलाचे नाव बलदीप निंगथूजम असं आहे. त्याने कोरोबोई (Coroboi) असं मोबाइल गेमचं नाव ठेवलं आहे. कोरोनाच्या काळात सरकारने जे काही नियम घातले आहेत त्याचाही वापर गेममध्ये करण्यात आला आहे. सर्व अँड्रॉइड युजर्सना ही गेम डाउनलोड करता येते. प्ले स्टोअरवर रविवारी ही गेम उपलब्ध झाली आहे.

Manipur: A class 9 student from Imphal, Baldeep Ningthoujam, developed a mobile game 'Coroboi' amid #COVID19 pandemic. The game, based on COVID guidelines, is now available for Android users. He says, "I want to be an ethical hacker & learn more about AI & other technologies." pic.twitter.com/Oq6TAZYAIy

— ANI (@ANI) August 23, 2020