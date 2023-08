Manipur Violence : गुन्हा करून लपून बसणाऱ्यांना मिळणार सडेतोड प्रत्युत्तर, प्रत्येक राज्यात असायलाच हवी ही टेक्निक! 

Manipur Violence : महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना देशात आणि जगाच्या कानाकोपऱ्यातून दिसतात आणि ऐकायला मिळतात. कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार असो, सर्रासपणे असे दिसून येते की, गैरप्रकार महिलांना टार्गेट करतात.

असाच काहीसा प्रकार मणिपूरमध्ये घडला, जिथे सरकार आणि महिला यांच्यातील आंतरजातीय लढ्यात त्यांच्यासोबत अश्लील कृत्य करण्यात आले आणि त्यांना विवस्त्र करून रस्त्यावर उतरवण्यात आले.

महिलांवरील अत्याचाराच्या या घटनेने सर्वांनाच धक्का बसला आहे. हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर पोलिसांनी याप्रकरणी आतापर्यंत चार आरोपींना अटक केली आहे.

मात्र, आरोपींना अटक करण्यात दिरंगाई होत असल्याने पोलिसांवरच प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पण मणिपूरसारख्या घटनांमध्ये सहभागी असलेल्या गुन्हेगारांना ओळखण्यासाठी एक टेक्नॉलॉजी आहे. (Manipur Violence : This technology should be in every state of the country, 'Shamat' will come for criminals)

मणिपूर प्रकरणातील आरोपींना अटक करण्यात होत असलेल्या दिरंगाईमुळे पोलिसांवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आम्ही तुम्हाला सांगतो की असे एक टेक्निक आहे ज्याचा वापर केल्यास मणिपूरसारख्या घटनांमध्ये सहभागी असलेल्या गुन्हेगारांना सहज ओळखता येईल. या तंत्रज्ञानाबद्दल सर्व काही जाणून घ्या.

हे चेहरा ओळखण्याचे Software ओडिशामध्ये आहे. ज्याला आपण Facial Recognition Technology म्हणून ओळखतो. जाणून घ्या हे तंत्रज्ञान आरोपींना पकडण्यात कसे उपयुक्त ठरू शकते.

हे Software काय आहे?

जर तुम्हाला माहिती नसेल तर हे तंत्रज्ञान काय आहे? चला तर मग आम्ही तुम्हाला या फेशियल रिकग्निशन टेक्नॉलॉजीबद्दल सोप्या भाषेत समजावून सांगू. चेहरा ओळखणे हा बायोमेट्रिक टेक्निकचा एक भाग आहे. जो एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या चेहऱ्यावरून ओळखतो. हे तंत्रज्ञान एखाद्या व्यक्तीचे नाक, डोळ्यांची डोळयातील पडदा आणि चेहरा स्कॅन करून ओळखते.

हे तंत्रज्ञान वापरण्यापूर्वी, त्याच्या डेटाबेसमध्ये फेशियल डेटा फीड केला जातो आणि त्यानंतर ज्या व्यक्तीचा डेटा फिड केला जातो तो कॅमेरा समोर आला, तर फेशियल रिकग्निशन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने डेटा फिड केला जातो, त्या व्यक्तीची ओळख पटते.

ओळख पटवून गुन्हेगार पकडले

काही दिवस आधी ओडिसा पोलिसांनी गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी स्मार्ट पद्धतीने चेहऱ्याची ओळख पटवणाऱ्या सॉफ्टवेअरची मदत घेतली. या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पोलिसांनी रथयात्रे दरम्यान 90 हून अधिक गुन्हेगारांना जेरबंद केले. जे खून, मारामारीसारखे कृत्य करायचे. गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी पोलिसांनी बुलेट कॅमेऱ्यांची मदत घेण्यास सुरुवात केली आहे. (Camera)

बुलेट कॅमेरा हा सर्वात उच्च तंत्रज्ञानाचा कॅमेरा मानला जातो. हे तंत्रज्ञान गुन्हेगारांना शोधण्यात आणि गुन्हे रोखण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते, असा विश्वास ओडिशा पोलिसांना आहे.

पोलिसांच्या डेटाबेसमधील गुन्हेगारांच्या चेहऱ्याच्या प्रतिमा चेहर्यावरील ओळखीच्या सॉफ्टवेअरशी जोडल्या गेल्या होत्या. या कॅमेऱ्यासमोरून कोणताही गुन्हेगार जाताच त्या गुन्हेगाराचा चेहरा कॅमेऱ्यात कैद होतो.

त्यानंतर सॉफ्टवेअरच्या मदतीने गुन्हेगाराची ओळख आणि ठिकाण कळते, त्यामुळे पोलिसांना पकडण्यात मदत मिळते. गुन्हेगार. आहे. (Manipur)

इतर राज्यांनीही घ्यावा आदर्श

देशातील इतर राज्यांमध्येही हे तंत्रज्ञान उपलब्ध व्हायला हवे. ओडिशात वापरलेले हे तंत्र मणिपूरमध्येही उपलब्ध झाले असते, तर आजचे चित्र वेगळे असते आणि परिस्थिती इतकी बिघडली नसती.

ओडिशाप्रमाणे, प्रत्येक राज्य सरकारने त्यांच्या राज्यांमध्ये अशा फेस रीडिंग सॉफ्टवेअरने पॅक केलेले बुलेट कॅमेरे स्थापित केले पाहिजेत जेणेकरून गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण कमी होईल आणि पोलिसांना विलंब न करता गुन्हेगारांना ओळखता येईल आणि त्यांना पकडता येईल.