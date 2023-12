‘एक्स्टेन्शन ऑफ पर्सनॅलिटी’

maruti suzuki fronx car nexa advance technology design all you need to know Esakal

सकाळ वृत्तसेवा - प्रणीत पवार पा रंपरिक वैशिष्ट्यांबरोबरच गेल्या काही वर्षांपासून अधिक आक्रमक डिझाईन आणि आधुनिक फीचर्सही समाविष्ट करून मारुती-सुझुकीने आधुनिकतेचीही कास धरली आहे. त्यानुसार ‘नेक्सा’अंतर्गत अनेक कार बाजारात आणल्या. ‘फ्रॉन्क्स’ ही मारुती-सुझुकीची पहिलीच ‘कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही’ श्रेणीतील कारही त्यापैकीच. नुकतीच तिची राईड केली. स्पोर्टिव्ह लूक, आधुनिक इंटिरिअरसह फीचर्सचे पॅकेज, चांगली राईड क्वालिटी आदी तिच्या जमेच्या बाजू आहेत. ‘कार इज ॲन एक्स्टेन्शन ऑफ युअर पर्सनॅलिटी’ म्हणजेच कारमधून आपले व्यक्तिमत्त्व प्रतिबिंबीत होते, असे नेहमीच बोलले जाते. मारुती-सुझुकीच्या फ्रॉन्क्सकडे पाहिल्यानंतर या वाक्याची नक्कीच आठवण येते. २०२३च्या ऑटो एक्स्पोमध्ये फ्रॉन्क्स सादर करण्यात आली होती. तेव्हापासून कार जगतात तिच्या आगमनाची उत्सुकता होती. या फ्रॉन्क्सला ‘बलेनो क्रॉस’ म्हणूनही ओळखले जाते. प्रत्येक कारमध्ये काही ‘एंगेजिंग फॅक्टर’ अर्थात आकर्षक करणारे घटक असतात. फ्रॉन्क्समध्ये तिचा लूक हा आकर्षित करणारा घटक आहे. मारुती-सुझुकीने हॅचबॅक श्रेणीतील बलेनोचा मेकओव्हर करून फ्रॉन्क्सची रचना केली आहे. उंचीला कमी (१५५० मिलिमीटर) रुंदीला जास्त (१७६५ मिलिमीटर) असल्यामुळे ही कार अधिक आक्रमक दिसते. डिझाईनच्या बाबतीत, फ्रॉन्क्सचा पुढील भाग ग्रँड व्हिटारापासून प्रेरित आहे. यामध्ये स्प्लिट हेडलाइट, तसेच मारुती-सुझुकीच्या बॅजला क्रोमने जोडलेले तीन एलईडी डीआरएल्स, पाठीमागे कनेक्टेड एलईडी टेललँप अधिक लक्ष वेधतात. १६ इंचीचे अलॉय व्हील्स कारच्या स्पोर्टिव्ह लूकमध्ये भर घालतात. साइड शेप, रुफ रेल्स, स्पॉयलर्स आदी घटकही लक्षवेधी आहेत. फ्रॉन्क्सच्या आतील भागाची रचना बलेनोची आठवण करून देते. ९ इंचाचा टचस्क्रीन इन्फोटेन्मेंट सिस्टिम, हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी), वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले, कनेक्टेड कार तंत्रज्ञान, ऑटो क्लायमेट कंट्रोल, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आणि उत्कृष्ट साऊंड सिस्टिम दिले आहे. कंपनीने फ्रॉन्क्समध्ये सुरक्षेच्या बाबतीतही सुधारणा केल्या आहेत. ड्युअल फ्रंट एअरबॅग, ईबीडीसह एबीएस आणि आयसोफिक्स चाइल्ड सीट अँकरेज कारमध्ये देण्यात आले आहेत. फ्रॉन्क्सच्या अल्फा व्हेरिएंटमध्ये ३६० डिग्री कॅमेरा, हिल होल्ड असिस्ट, रिव्हर्स पार्किंग सेन्सर, साइड एअरबॅग्जही मिळतात. फ्रॉन्क्समध्ये सिग्मा, डेल्टा, झिटा आणि अल्फा असे चार व्हेरिएंट्स येतात. यातील अल्फा स्मार्ट हायब्रीड ६-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रान्समिशन, १.० लिटर टर्बो बूस्टरजेट इंजिन पर्याय असलेल्या टॉप व्हेरिएंटची राईड केली. यामध्ये ३ सिलिंडर, ९९८ सीसी इंजिनक्षमता, ७३.६ केव्ही ताकद, १४६ एनएम टॉर्क दिला आहे. १२,९७,५०० रुपये ही या व्हेरिएंटची दिल्ली एक्स-शोरूम किंमत आहे. फ्रॉन्क्समध्ये काय विशेष? १) फ्रॉन्क्सचा वेग ज्याला बोलीभाषेत पिकअप बोलतो, तो जबरदस्त आहे. ही कार ऑटोमेटिक ट्रान्समिशन मोडवर ० ते १०० वेग ११ सेकंदात पकडते; तर मॅन्युअल मोडवर हाच वेग पकडायला १०.५ सेकंदाचा वेळ लागतो. २) दोन हजार ते चार हजार आरपीएमला कारच्या इंजिनमधून चांगल्या प्रकारे ताकद मिळते. त्याचा फायदा ओव्हरटेकिंग, घाटातील रस्त्यांवर होतो. पूर्ण क्षमतेने सहप्रवासी बसल्यानंतरही ताकदीवर परिणाम होत नाही. ३) फ्रॉन्क्सच्या अल्फा ऑटोमेटिक व्हेरिएंटचे मायलेज २० किलोमीटर प्रतिलिटर दिले असले तरी महामार्गावर ताशी ७० ते ९० च्या वेगात चालवल्यावर ही कार १६ ते १८; तर शहरी रस्त्यांवर सुमारे १५ चे मायलेज देते. ४) कारच्या सीट्सची रचनाही ड्रायव्हिंग स्टाईलच्या अनुषंगाने केली आहे. अँपल साईज सीट्समुळे तीव्र वळणाच्या रस्त्यांवर अधिक वेगातही चालकाला स्थिर राहण्यास या सीट्स मदत करतात. ५) दृश्यमानता ही फ्रॉन्क्सची आणखी जमेची बाजू म्हणू शकतो. उंचीनुसार सीट्स कमी जास्त करू शकतो, त्यामुळे बोनेटच्या कडा, तिन्ही आरशांमधून पाठीमागील दृश्ये विनाव्यत्यय पाहता येतात.