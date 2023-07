By

अलिकडे मार्केटमध्ये कोणताही नवा स्मार्टफोन Smart Phone आला की सगळ्यात पहिले पाहिलं जातं ते म्हणजे तो किती मेगापिक्सलचा आहे. अनेकजण मोबाईल Mobile खरेदी करताना देखील मोबाईलचा कॅमेरा किती मेगापिक्सलचा आहे हे पाहून फोनची निवड करतात. Mobile Camera Tips only Mega Pixel Not Important for good Quality Photographs

तर मोबाईल कंपन्यादेखील कॅमेरा या फिचरवर फोकस जास्त करू लागल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये मोबाईल कंपन्या कॅमेऱ्याच्या Mobile Camera मेगापिक्सलवरून जोरदार मार्केटिंग करत आहेत. तसंच यामध्ये मोठी स्पर्धा देखील निर्माण झाली आहे.

सुरुवातीला मोबाईलमध्ये 12MP किंवा कॅमेरा येत. त्यानंतर 48MP, 64MP असे कॅमेरा येऊ लागले. तर सध्या मार्केटमध्ये अगदी 200MP कॅमेरा असलेले स्मार्टफोन देखील येऊ लागले आहेत.

मात्र जर तुम्ही नीट निरिक्षण केलंत तर तुमच्या लक्षात येईल की सध्या बाजारामध्ये अगदी १५ हजारातही 64MP आणि त्याहून जास्त Mega Pixel कॅमेरा असेलेल स्मार्टफोन सहज उपलब्ध होताता.

तर दुसरी कडे लाखांच्या घरात किंमत असलेल्या आयफोन सारख्या कंपन्या आजही स्मार्टफोनमध्ये 12MP कॅमेरा देतात.

आता यामागे काय कारण असेल असा प्रश्न तुम्हाला पडू शकतो. तर याचं उत्तर म्हणजे जास्त मेगापिक्सल असलेल्या कॅमेऱ्यामुळे सर्वोत्त्कृष्ट फोटो येतात हा तुमचा समज चुकीचा आहे. चांगल्या क्वालिटीचा किंवा चांगला फोटो येण्यासाठी केवळ मेगापिक्सल नव्हे तर इतर अनेक गोष्टी महत्वाच्या असतात.

फोटो चांगल्या क्वालिटीचा येण्यासाठी इमेज सेंसर साईज, लेंस क्लालिटी, इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेअर आणि हार्टवेअर अशा अनेक गोष्टी महत्वाच्या असतात. त्यामुळे स्मार्टफोन घेताना इतर गोष्टी किंवा स्पेसिफिकेशन पाहणं गरजेचं आहे.

इमेज सेंसर- इमेज सेंसरमुळे जास्त लाइट कॅप्चर केली जाते. यामुळे कमी उजेडातही चांगले फोटो येतात. इमेज सेंसर लेन्सच्या मदतीने लाइट कॅप्चर करण्याचं काम करतात. सेन्ससोबत अनेक सेंसर स्मार्टफोनमध्ये जोडण्यात आलेले असतात. जे उत्तम कॉलिटीचे फोटो तयार करतात.

मायक्रो सेंसर, अल्ट्रा वाइड सेंसर, डेप्थ सेंसर आणि टेलीफोटो सेंसर असे विविध सेंसर चांगले फोटो क्लिक करण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरतात.

लेन्स- चांगल्या क्वालिटीच्या फोटोसाठी चांगल्या लेन्स असणं गरजेचं आहे. फोटोचा शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट आणि कलर्स यासाठी चांगल्या लेन्स महत्वाच्या ठरतात. चांगल्या क्वालिटीच्या लेन्स असतील तर कमी मेगापिक्सल कॅमेऱ्यातही उत्तम क्वालिटीचे फोटो येऊ शकतात.

इमेज प्रोसेस अल्गोरिदम- कॅमेऱ्यात वापरात वापरलेले इमेज प्रोसेसिंग अल्गोरिदम तुमचा फायनल फोटोवर परिणाम करतात. शार्पनेस, करल रिप्रोड्यूस आणि इमेज इनहॅसमेंट या गोष्टीचा प्रभाव यामुळे फोटोवर होत असतो. प्रत्येक मोबाईलच्या मॉडेलमध्ये इमेज प्रोसेसची क्षमता वेगवेगळी असते.

याशिवाय फोटो काढण्याचं कौशल्य हे देखील फोटोच्या क्वालिटीवर परिणाम करत असतं.

योग्य ठिकाणी योग्य मोड वापरण्याचं कौशल्य ठाऊक असल्यास फोटो उत्तम येतील. मेगापिक्सलमुळे फोटोची साईज आणि क्वालिटी चांगली येत असली तरी उत्तम क्वालिटीच्या फोटोसाठी इतर फॅक्टरही महत्वाचे ठरतात.