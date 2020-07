NASA ला अंतराळात पहिल्यांदाच सापडला अनोखा कोरोना

वॉशिंग्टन - अमेरिकेची अंतराळ संस्था नासाने अंतराळात कोरोना शोधला आहे. तोसुद्धा असा कोरोना जो मधेच दिसेनासा होऊन पुन्हा दिसायला लागतो. या कोरोनाला पाहून नासाचे वैज्ञानिकही हैराण झाले आहेत. कारण आतापर्यंत अंतराळात कोरोना गायब झाला तर तो पुन्हा दिसत नव्हता. मात्र यावेळी एका मोठ्या ब्लॅक होलच्या चारही बाजुला असलेला कोरोना गायब झाल्यानतंर पुन्हा दिसू लागला आहे.

नासाच्या संशोधकांनी आपल्या आकाशगंगेच्या बाहेर एक ब्लॅक होल शोधलं. याच्या चारही बाजुला गडद नारंगी रंगाच्या गरम गॅसची लेअर आहे. या ब्लॅक होलपासून वेगानं एक्स रे ग्लो निघत आहे. पृथ्वीपासून हे 30 कोटी प्रकाशवर्ष दूर आहे. हा एक्सरे ग्लो पृथ्वीवरून पाहण्यासाठी दुर्बिनीचा वापर करावा लागतो.

"For the first time, astronomers at have watched as a supermassive black hole's own corona, the ultrabright, billion-degree ring of high-energy particles that encircles a black hole's event horizon, was abruptly destroyed." via @physorg_com https://t.co/PkGYlhxj6o