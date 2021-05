नागपूर : कोरोनाची दुसरी लाट कायम आहे. यामुळे, दररोज कोट्यवधी लोकांना संसर्ग होत आहे. अशा परिस्थितीत कोरोना टाळण्यासाठी मास्क वापरणे आवश्यक आहे. कोरोना कालावधीत काही महत्वाची उपकरणे घरात असणे आवश्यक आहे. कोरोनाच्या वेळी, नो कॉन्टॅक्ट थर्मामीटरने (No Contact digital thermometer) तापमान मोजले जावे यासाठी नो कॉन्टॅक्ट थर्मामीटर असणे आवश्यक आहे. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला तुमच्या बजेटमधील काही थर्मामीटर्सचे फीचर्स सांगणार आहोत. (No Contact digital thermometer in your budget)

हेही वाचा: Facebook किंवा Twitter च्या अकाउंटला व्हेरीफाईड ब्लु टिक हवीये?

BPL Accu Digit

BPL Accu Digit नो-कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मामीटर ला BPL Technologies ने बनवलं आहे. ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon वर त्याची किंमत 2,688 रुपये ठेवली गेली आहे. यामध्ये 20 रीडिंग्सपर्यंत रीडिंग्स स्टोर करून ठेवता येतात. यामध्ये LCD डिस्प्लेसह बॅकलाईट आहे.

Omron MC 720

Omron MC 720 नो-कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मामीटरची ई कॉमर्स साईटवर किंमत 2,799 आहे. यामध्ये थ्री इन वन मेजरमेंट मोड आणि वन सेकंड मेजरमेंट मोड आहे.

हेही वाचा: चुकीच्या पद्धतीनं कधीच तपासू नका ब्लड प्रेशर; जाणून घ्या योग्य पद्धत

Beurer 79518

Beurer 79518 नो-कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मामीटरची ई कॉमर्स साईटवर किंमत 2,599 आहे. 6 इन 1 फंक्शनसोबत येतो. ईयर, फोरहेड टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट आणि लिक्विडला मोजू शकतो.

(No Contact digital thermometer in your budget)