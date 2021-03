समाजात तुमची किती वट आहे हे तपासून बघायचंय?

अहमदनगर ः कोणत्याही माणसाला समाजात किंमत हवी असते. ही किंमत मिवळण्यासाठी तो रात्र-दिन झटत असतो. आर्थिक पत नसेल तर सर्व झिरो ठरतं. तुमची ती वट तपाण्याचं काम एक यंत्रणा करते. त्यात जर चांगला स्कोर आला तर तुम्हाला कोणीच अडवू शकत नाही. एक पेमेंट अॅप तुमचे क्रेडिट तपासते. पेटीएमवर क्रेडिट स्कोर तपासा - क्रेडिट स्कोर तपासण्यासाठी पैसे देण्याची गरज भासणार नाही. जर तुम्हाला कधी कर्ज घ्यायचे असेल तर प्रथम सिबिल स्कोअर तपासला जाईल आणि तुम्हाला सिबिल स्कोअर किती आहे हेदेखील जाणून घ्यायचे असेल तर आमची ही बातमी खासक करून तुमच्यासाठी आहे. आज, आम्ही घरी बसून आपण आपल्या क्रेडिट (सीआयबीआयएल) स्कोअर सहजपणे कसे तपासू शकाल याबद्दल सविस्तर माहिती देऊ. ई-वॉलेट कंपनी पेटीएम वापरकर्त्यांना त्यांच्या क्रेडिट स्कोअरची विनामूल्य तपासणी करण्याची सुविधा देते. क्रेडिट स्कोअर तपासून, आपण पेटीएम अॅपद्वारे आपल्या विद्यमान सक्रिय क्रेडिट कार्ड आणि कर्ज खात्याच्या क्रेडिट अहवालाची माहिती मिळवू शकता. आता हा प्रश्न आपल्या मनात आला आहे की पेटीएम अ‍ॅपमध्ये तपासणी करण्याची सुविधा आहे, परंतु विनामूल्य क्रेडिट स्कोर तपासण्याचा पर्याय कोठे येईल आणि क्रेडिट स्कोअर जाणून घेण्यासाठी आपल्याला कोणती माहिती प्रविष्ट करावी लागेल. १) सर्वप्रथम आपल्या स्मार्टफोनवर पेटीएम open करा.

२) त्यानंतर माय पेटीएममधील सर्व सेवांवर क्लिक करा.

सर्व-सेवांवर क्लिक केल्यानंतर डाव्या बाजूला तुम्हाला कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड लिहिलेले दिसेल.

कर्ज आणि क्रेडिट कार्डवर क्लिक करताच तुम्हाला फ्री क्रेडिट स्कोअरचा पर्याय मिळेल. जर तुम्ही पहिल्यांदा पेटीएमद्वारे तुमची क्रेडिट स्कोअर तपासत असाल तर माहिती भरल्यानंतर ओटीपी रजिस्टर क्रमांकावर येईल. ओटीपीमध्ये प्रवेश केल्यानंतर तुम्हाला तुमची क्रेडिट (सीआयबीआयएल) स्कोअर मिळेल. क्रेडिट स्कोअरच्या खाली, सविस्तर अहवाल, सर्व कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड खाती व्यतिरिक्त, स्क्रीनच्या तळाशी आपला क्रेडिट स्कोअर सुधारित करण्यासाठी टिप्सला पर्याय उपलब्ध आहेत.

