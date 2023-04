President Of India : TNT बॉम्ब फोडला तरी काहीच होत नाही; अशी आहे राष्ट्रपती मुर्मूंची 9 कोटीची कार!

President Of India : देशातील सर्वोच्च स्थानी विजारमान असलेल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी गतवर्षी देशाच्या 15व्या राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेतली. मुर्मू या देशातील पहिल्या आदिवासी आणि दुसऱ्या महिला राष्ट्रपती आहेत. आदिवासी भागात जीवन जगणाऱ्या द्रौपदीजी आता ३४० खोल्यांच्या राष्ट्रपती भवनात राहतात. ही नक्कीच अभिमानास्पद गोष्ट आहे. (President Of India : president of India Draupadi murmu car price and features)

राष्ट्रपती राहत असलेले राष्ट्रपती भवन अलिशान आहे.तसेच, त्यांची गाडीही तितकीच दमदार आणि आलिशान आहे. राष्ट्रपतींच्या गाडीवर लायसन्स प्लेट नसून त्याऐवजी राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ आहे. ती कार नाही तर ती एक संपूर्ण टँक आहे. राष्ट्रपतींची कार मर्सिडीज कंपनीची आहे, तिला Mercedes Maybach S600 Pullman Guard म्हणतात. ही जगातील सर्वात सुरक्षित कार मानली जाते.

द्रौपदी मुर्मूंनी २०२२ मध्ये सांभाळला पदभार

सुरूवातीला होती ही गाडी

1950 मध्ये राज्यघटना तयार होईपर्यंत राष्ट्रपतींच्या जागी गव्हर्नर जनरल हे पद होते. पण, त्यानंतर भारताचे राष्ट्रपती अधिकृत प्रवासासाठी कॅडिलॅक कंट्री वापरत असत. त्यावेळी राष्ट्रपतींच्या ताफ्यात मॉडिफाय कॅडिलॅक कंट्री ही गाडी असायची. अनेक वर्ष ती राजभवनात होती. त्यानंतर ती हिंदुस्थान मोटर्स अॅम्बेसेडरने तिची जागा घेतली.

जगातल्या सर्वात सुरक्षित गाड्यांमध्ये या कारचा समावेश होतो. या कारची किंमत तब्बल 9 कोटी रूपये आहे. या गाडीवर AK47 आणि 2 मीटर अंतरावरून 15 किलोपर्यंतच्या TNT स्फोटकांचा काहीच परिणाम होत नाही.

कॅडिलॅक कंट्री

या कारमध्ये Self Sealing फ्यूल बसवण्यात आले आहे. या कारवर कोणत्याही प्रकारचा हल्ला झाला तरी कारमधून इंधन कधीच गळती होत नाही. यासोबतच या गाडीचा टायरही कधीच पंक्चर होत नाही. भारताचे राष्ट्रपती पद हे तिन्ही सैन्यांचे सर्वोच्च कमांडर असतात. त्यांच्यासाठी तयार केलेल्या प्रत्येक कारमध्ये तंत्रज्ञान आहे.