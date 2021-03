सरकारी नोकरीचे फॉर्म भरताना फोटो अपलोड करण्यात समस्या येताहेत? त्यावर हा आहे तोडगा

पुणे : जर तुम्ही सरकारी नोकरीचा ऑनलाईन फॉर्म भरला असेल आणि फोटो किंवा सही अपलोड करण्यात अडचणी येत असेल तर आज आम्ही तुमच्यासाठी काही उपयुक्त साधने घेऊन आलो आहोत. या गोष्टी फॉलो केल्यास तुम्हाला पुढे जाऊन कधीच अडचणी येणार नाहीत. सरकारी नोकरीचे बहुतेक फॉर्म ऑनलाईन भरले जात आहेत. परंतु बर्‍याच वेळा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर फॉर्म भरताना त्यांना फोटो आणि सही अपलोड करताना त्रास सहन करावा लागतो कारण त्यांना एस फिक्स आकारात फोटो आणि सही तयार करावी लागते. आज आम्ही तुम्हाला काही ऑनलाइन साधनांविषयी माहिती देणार आहोत, ज्यामधून तुम्ही तुमच्या फोटोचा आकार सहजपणे बदलू शकता. फोटो आणि सही कसे लहान करावे तुम्हाला तांत्रिक ज्ञान नसले तरीही तुमचा फोटो आणि सही या वेबसाइटवर रिसाइज करता येतील. यामध्ये तुम्ही तुमच्या इच्छेनुसार लांबी आणि रुंदी सेट करू शकता. फक्त हेच नाही तर तुम्ही बॅकग्राउंड देखील बदलू शकता. यात व्हाईट आणि ब्लॅक रंगाचा पर्याय आहे. फोटो आणि सही असे करा रिसाइज ही वेबसाइट वापरण्यासाठी तुम्ही www.reduceimages.com/ वर जाणे आवश्यक आहे. यामध्ये काम्पुटर डिस्प्लेवरच अपलोड इमेजचा पर्याय येईल. अपलोड वर ब्राउझ लिहीलेले दिसेल, त्यावर क्लिक करा आणि फोटो निवडा. यानंतर, अर्जात मागणी केलेली साइट पाहून साईझ भरा. लांबी आणि रुंदी बॉक्समध्ये आवश्यक साईज भरा. या प्रक्रियेनंतर, फोटो किंवा सही इच्छित आकारात तयार केल्या जातील. एकदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर फोटो डाउनलोड करण्याचा पर्याय येईल. फोटो आणि सहीसुद्धा करू शकता फोटो रिसाइज रिड्यूस इमेज व्यतिरिक्त तुम्ही www.shrinkpictures.com वेबसाइट देखील वापरू शकता. वेबसाइट उघडताच फोटो ब्राउझ करण्याचा एक पर्याय असेल. मग निश्चित पिक्सेलमध्ये फोटो तयार करण्यासाठी टाइप करण्याऐवजी दिलेल्या पिक्सेलच्या बॉक्सवर क्लिक करा. या संकेतस्थळावर फोटोंची क्वालिटी सुधारण्याचा आणि त्यात स्पेशल इफेक्ट टाकण्याचा पर्यायही देण्यात आला आहे. अनेक फोटो छोटे करा तुम्हाला एखादे फोटो अपलोड करण्याऐवजी दुसरा एखादा फोटो पाठवायचा असेल, परंतु आपल्याला अधिक एमबीची फाइल पाठविण्यास सक्षम नसेल तर इमेज ऑप्टिमाइझर आणि मास इमेज कंप्रेसर सॉफ्टवेअरच्या मदतीने आपण एकाच वेळी सर्व फोटोंचा आकार कमी करू शकता. यामुळे इंटरनेट डेटा वापर कमी होतो. वास्तविक, ऑनलाइन साधनांसह फोटो एक-एक करून कमी केले जातात ज्यामुळे परिणामी वेळेचा अपव्यय होतो.

