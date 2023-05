मुंबई : फोन खराब झाला तर एकच टेन्शन आपल्याला असतं, अधिकृत स्टोअर व्यतिरिक्त कोठूनतरी दुरुस्त झाला तर त्या डिव्हाइसची वॉरंटी एक्सपायर होईल का? याच कारणामुळे आपण छोट्या मोठ्या दुकानात फोन दुरुस्तीला देत नाही.

आता मोदी सरकारच्या एका निर्णयामुळे डिव्हाइसची वॉरंटी एक्सपायर होणार नाही. या निर्णयाद्वारे वॉरंटी अटींमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. यासाठी सरकारने एक पोर्टलही सुरू केले आहे. वास्तविक, ग्राहकांच्या सोयीसाठी शासनाने दुरुस्तीचे नवीन धोरण आणले आहे.

मोबाईल फोन असो, लॅपटॉप किंवा इतर कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आता तुम्हाला त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने दुरुस्तीचा अधिकार पोर्टल सुरू केले आहे. येथे तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांशी संबंधित बरीच माहिती मिळेल. (Right to Repair where to repair my phone how to repair phone warranty of a phone )

राइट टू रिपेअर पोर्टलचे फायदे काय आहेत?

तुम्हाला या ऑनलाइन पोर्टलवर सेल्फ-रिपेयर मॅन्युअल आणि ऑथराइज्ड थर्ड पार्टी रिपेयर प्रोवाइडर्सचे डिटेल्स मिळतील. त्याच्या मदतीने, युजरत्यांचे लॅपटॉप, स्मार्टफोन किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे स्थानिक दुकानांमध्ये दुरुस्त करून घेऊ शकतात.

यामुळे त्यांची वॉरंटी रद्द होणार नाही. या पोर्टलवर शेती उपकरणे, मोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल आणि ऑटोमोबाईल उपकरणे अशी चार क्षेत्रे मिळतील.

तुम्हाला राइट टू रिपेअर पोर्टलवर अनेक सेवांचा पर्याय मिळेल यामध्ये उत्पादन दुरुस्ती आणि देखभाल, भाग बदलणे आणि वॉरंटी माहिती समाविष्ट असेल.

ग्राहकांना प्रथम राइट टू रिपेअर https://righttorepairindia.gov.in/index.php च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल . येथे तुम्हाला सर्व कंपन्यांचा पर्याय मिळेल जिथून तुम्ही तपशील मिळवू शकता.

वॉरंटी रद्द होणार नाही का?

तुम्ही वेबसाइटला भेट देताच, तुम्हाला कस्टमर केअर, अधिकृत स्टोअर्स, दुरुस्ती मॅन्युअल आणि वॉरंटी यांचा तपशील मिळेल. दुरुस्तीच्या अधिकाराचा अर्थ असा नाही की आपण फोनसह काहीही केले तर त्याची वॉरंटी संपणार नाही. जर तुम्ही फोनमध्ये लोकल पार्ट्स किंवा डुप्लिकेट पार्ट्स वापरत असाल तर तुमच्या फोनची किंवा इतर डिव्हाईसची वॉरंटी नक्कीच रद्द होईल.