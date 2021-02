Online Job Interview देणार आहात?, तर 'या' महत्वाच्या गोष्टी कायम लक्षात ठेवा!

सातारा : कोरोना विषाणूचा जगभरात मोठा फैलाव झाला आहे, तेव्हापासून प्रत्येक गोष्टीचे स्वरूप बदलले आहे. पूर्वीपेक्षा कमी लोक आता ऑफिसला जात आहेत, तर काहीजण घरूनच काम करताना दिसत आहे. अशा परिस्थितीत जवळ-जवळ प्रत्येक कंपनी नवीन लोकांच्या भरतीसाठी ऑनलाइन मुलाखती घेत आहे. त्यामुळे अशा ऑनलाइन मुलाखतीसाठी काही महत्वाची माहिती आपल्याकडे ठेवणे फार महत्वाचे आहे. आज आम्ही तुम्हाला अशा काही टिप्सबद्दल सांगणार आहोत, ज्यांचा अवलंब करुन तुम्ही सहज मुलाखतीला देऊ शकता. तर मग जाणून घ्या ऑनलाइन मुलाखत देण्यापूर्वी कोणत्या गोष्टींकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. इंटरनेट सेवा चांगली असायला हवी सर्वात प्रथम आपण ही काळजी घ्या की, आपले नेट योग्य प्रकारे चालू आहे की नाही. तद्नंतर आपण ज्या लॅपटॉप किंवा मोबाईलवरून मुलाखती घेत आहात, ती प्रक्रिया योग्य प्रकारे सुरु आहे की नाही, हे देखील पाहणे फार महत्वाचे आहे. इंटरनेट वेगाचीही काळजी घ्यावी, जेणे करुन मुलाखर योग्य प्रकारे होऊन जाईल. कधी-कधी नेट योग्य नसल्यामुळे आपण नोकरी गमावू शकता. म्हणून ही गोष्ट लक्षात ठेवा. व्हिडिओ कॉलिंग योग्य असावे कोणतीही ऑनलाइन मुलाखत देण्यापूर्वी आपण ज्या मुलाखतीतून मुलाखत देत आहात त्या सिस्टम किंवा मोबाइलचे व्हिडिओ कॉलिंग योग्य आहे की नाही, याची खात्री करावी. घाईगडबडीत असताना, मोबाइल किंवा लॅपटॉपवर व्हिडिओ कॉल करणे योग्य नाही. आपल्या सिस्टममध्ये आवाज येत नसल्यास किंवा आवाज दबत असल्यास त्याची देखील काळजी घेणे लक्षात ठेवावे. मुलाखत देतेवेळी आपल्या घरात प्रकाश असणे गरजेचे या दोन मुद्द्यांनंतर, निश्चितपणे पहा की आपण ज्या मुलाखती देत आहात त्या ठिकाणी किंवा खोलीत जास्त अंधार नाही. कारण, कधीकधी अंधारामुळे मुलाखतींवरही परिणाम होतो. शक्य असल्यास आपण ज्या मुलाखत देत आहात, त्या टेबलवर टेबल दिवा लावा. ड्रेसची काळजी घ्या बर्‍याचदा लोकांना असे वाटते की, जर ते घरून चांगल्या मुलाखती घेत ​​असतील, तर मग कोणताही ड्रेस परिधान करून मुलाखत द्यावी, पण असे करणे टाळा. कारण, कधीकधी एखादा ड्रेस आपल्याला ताजेतवाणे ठेवण्यास मदत करतो, तसेच आत्मविश्वास देखील टिकून राहण्यास मदत मिळते. त्यामुळे विशिष्ठ कपडे परिधान करावे. (आपण या नियमांची काळजी घेतल्यास, नक्की करिअर घडवू शकता.) या व्यतिरिक्त आपण कंपनीबद्दल संपूर्ण माहिती जवळ ठेवली पाहिजे.

