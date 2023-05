By

Smart shoes for blind person: दृष्टीहीन व्यक्तींना घराबाहेर पडायचं म्हणजे मोठी खबरदारी बाळगावी लागते. रस्त्याने Road चालण्यासाठी त्यांना सतत हातात पांढरी घुंगरु असलेली काठी बाळगावी लागते. या काठीमुळे त्यांना पुढे एखादा अडथळा आल्याचं लक्षात येतं.

तसंच त्याला असलेल्या घुंगरांच्या मदतीने इतरांना संकेत देता येतात. ही काठी सोबत असली तरी कायम एक जोखीम पत्करुनच त्यांना प्रवास करावा लागतो. मात्र आता एका शालेय विद्यार्थ्याने दृष्टीहीनांना Visually Impaired मदत करण्यासाठी एक शक्कल लढवली आहे.

आसाममधील करीमगंज जिल्ह्यातील रोलँड मेमोरिअल हायस्कूलच्या एका विद्यार्थ्याने नेत्रहीन व्यक्तींच्या मदतीसाठी सेन्सर असलेले बूट तयार केले आहेत. अंकृत करमाकर असं या विद्यार्थ्याचं नावं असून तो नववीत शिकतो.

अंकुरने त्याची कल्पकता आणि बुद्धीमत्ता वापरून हे सेन्सर असलेले बूट तयार केले आहेत. यामध्ये असलेल्या सेन्सरमुळे रस्त्यामध्ये एखादा अडथळा आल्यास बजर वाजवून अंधव्यक्तीला सतर्क करण्यात येईल. या बूटाच्या मदतीने नेत्रहीन व्यक्ती सतर्क होवून तिला मार्ग बदलून योग्य दिशा शोधणं सोप होईल.

बुटातील सेंसर दाखवतील योग्य मार्ग

एएनआय ANI वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार नववीतील अंकुर कर्मका या विद्यार्थ्याने दृष्टीहीन व्यक्तींच्या मदतीसाठी सेन्सर-सक्षम असे स्मार्ट बूट तयार केले आहेत. खास नेत्रहीन किंवा अंध व्यक्तींना मदत करता यावी या उद्देशाने त्याने हे अनोखे बूट तयार करण्याचा प्रयोग केला आहे. Sensor enabled smart shoe

अंकुरला वैज्ञानिक व्हायचं आहे. लोकांच्या मदतीसाठी आणि त्यांचं जीवन सोप होण्यासाठी असे अनेक प्रयोग करायचे आहेत. हे बूट परिधान करणाऱ्या अंधव्यक्तीला त्याच्या समोर एखादा अडथळा आल्यास लगेचच बझरच्या मदतीने सूचना मिळेल. या बूटाचं मॅकेनिझम एका छोट्या बॅटरीवर काम करतं. Sensor shoe

अंकुरने त्याच्या ट्वीटमध्ये सांगितलं की या बूटांमुळे रस्त्यात एखाजा अडथळा किंवा वस्तू आल्यास बुटातील सेन्सर ते डिटेक्ट करेल आणि बझर अलर्ट करेल.

जेव्हा बझर वाजेल तेव्हा तो बूट घातलेल्या व्यक्तीला ऐकू जाईल आणि तो सतर्क होवून त्यानुसार त्याची वाट निवडू शकेल. Smart boots for blind people

अंकुरची प्रयोगशीलता

ग्रेट ब्रिटनमधील एका व्यक्तीने अशाच प्रकारचे बूट तयार केले होते. या व्यक्तीची प्रेरणा घेऊनच अंकुरने नेत्रहीन व्यक्तींसाठी हे बूट तयार केले असल्याचं त्याने सांगितलं.

अगदी कमी वयातच नेत्रहीन व्यक्तींच्या मदतीसाठी अंकुरने तयार केलेले स्मार्ट बूट आणि त्याची इतरांना मदत करण्याची इच्छा पाहता भविष्यात त्याला नक्कीच यश संपादन होईल याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. तसचं अंकुरने त्याच्या या प्रयोगातून एक इतर अनेक शालेय मुलांपुढे चांगला आदर्श निर्माण केला आहे.