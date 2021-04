Swift की Alto? २ लाखांपर्यंत मिळतायेत Maruti च्या लोकप्रिय कार

आपल्याही दारासमोर कार असावी असं अनेकांचं स्वप्न असतं. पण, पैशांअभावी किंवा कमी बजेटमुळे अनेकांचं हे स्वप्न पूर्ण होत आहे. मग काही जण सेकंड हँड कार खरेदी करण्याचा मार्ग अवलंबतात. अशाच लोकांसाठी एक भन्नाट ऑफर सध्या बाजारात आली आहे. देशाच्या वाहन क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी असलेल्या मारुती सुझुकीच्या दोन कार अगदी कमी दरात म्हणजेच केवळ २ लाखांच्या आसपास मिळत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. सध्याच्या काळात सेकंड हँड किंवा जुन्या गाड्यांची विक्री करणाऱ्या अनेक वेबसाईट्स असल्याचं पाहायला मिळतं. अशाच एका वेबसाईटवर मारुतीच्या दोन लोकप्रिय गाड्यांची अगदी कमी किंमतीत विक्री सुरु आहे. True Value या वेबसाईटवर मारुतीच्या सेकंड हँड गाड्यांची विक्री करण्यात येते. यामध्येच Swift और Alto 800 या लोकप्रिय कार अगदी स्वस्त दरात म्हणजेच २ लाखांपर्यंत सहज मिळत आहे. हेही वाचा : LG कंपनीने बंद केला स्मार्टफोन बिझनेस; ग्राहकांचं काय होणार? विशेष म्हणजे या कार खरेदी करण्यापूर्वी त्याची टेस्ट डाइव्हदेखील करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे सध्या या वेबसाईटवर अनेक जण वेगवेगळ्या कारची खरेदी करतांना दिसत आहेत.



