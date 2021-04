Tiktok, Facebook आणि WhatsApp वर्षभरात सर्वाधिक डाऊनलोड, व्हिडीओ स्ट्रिमींगमध्ये YouTube अव्वल

टीकटॉक, फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅप २०२० साली जगभरात सर्वाधिक डाउनलोड केले गेले आहेत. तर व्हिडिओ स्ट्रीमिंग अ‍ॅप्समध्ये यू ट्यूबवर व्हिडिओ पाहण्यात सर्वाधिक वेळ घालवण्यात आला आहे. असे विश्लेषण अ‍ॅप एनी (AppAnnie)ने त्यांच्या State of Mobile 2021 या रिपोर्टमध्ये केले आहे भारतात २०२० साली जिथे टिकटॉकवर बंदी घातली गेली. दरम्यान फेसबुक नंतर व्हॉट्सअ‍ॅप आणि स्नेक व्हिडिओ गेम सर्वाधिक डाउनलोड केला गेला होता . या वर्षाच्या शेवटी स्नेक व्हिडिओ गेमवरही सरकारने बंदी घातली होती. यानंतर, इंस्टाग्राम सर्वाधिक डाउनलोड झाले. व्हिडिओ स्ट्रीमिंगमध्ये युट्यूबची बाजी सगळ्यात जास्त वेळ पाहण्यात आलेला ऑनलाईन स्ट्रिमींग प्लॅटफॉर्म म्हणून यूट्यूबने भारतात पहिले स्थान पटकावले आहे. त्याखालोखाल एमएक्स प्लेयर, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स आणि अ‍ॅमेझॉन प्राइम व्हिडिओ हे आहेत. भारतात लूडो किंग अव्वल गेमिंग अ‍ॅपबद्दल सागायचे झाल्यास, भारतात सर्वाधिक लुडो किंग या गेमला सर्वाधिक डाउनलोड केले गेले. यानंतर कॅरम पूल आणि Hunter Assassin यांचा नंबर लागतो. मासिक अ‍ॅक्टिव्ह यूझर्समध्ये लुडो किंगने या यादीत अव्वल स्थान पटकावले आहे, तर पबजी मोबाइल हा गेम दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. त्यापाठोपाठ फ्री फायरचे चौथे स्थान आहे. गेल्या वर्षी भारतात पबजीवर बंदी घालण्यात आली होती. त्याच वेळी फ्री फायर गेम्स जगभरात सर्वाधिक डाउनलोड केले गेले , त्यानंतर सबवे सरफेस या गेमचा क्रमांक येतो. बिझनेस अ‍ॅप्समध्ये देखील वाढ झाली लॉकडाऊन दरम्यान लोकांनी झूम, गूगल मीट आणि मायक्रोसॉफ्ट टीम यासारख्या बिझनेस अ‍ॅप्सवर जास्त वेळ घालवण्यास सुरूवात केली आहे. घराबाहेरच्या कामादरम्यान, बहुतेक खाजगी कार्यालये केवळ झूम, गूगल मीट आणि मायक्रोसॉफ्ट टीमच वापरतात.

