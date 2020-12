जबरदस्त फीचर्स असलेले, 15 हजारांत मिळणारे टॉप 3 स्मार्टफोन

पुणे : 2020 मध्ये कित्येक नवे स्मार्ट फोन बाजारात लॉन्च झाले आहेत. यावर्षी मिड-रेंज स्मार्ट फोन सेगमेंट मध्ये बऱ्याच घडामोडी घडल्या. जगभरातील जवळपास सर्वच कंपन्यांनी लेटेस्ट आणि हटके फिचर्स वावे मिड-रेंज फोन लॉन्च केले. ग्राहकांना तर कमी किंमतीत बेस्ट फिचर्स असलेले स्मार्ट फोन असलेले फोन जास्त पसंत पडतात. दमदार परफॉर्मेस साठी ग्राहक मिड-रेंज सेगमेंट मध्ये 6 जीबी रॅमवाले स्मार्टफोन्सला या वर्षी सर्वात जास्त पसंती दर्शवत आहे. चला तर मग यंदाचे टॉप ३ स्मार्टफोन्सबाबत ६जीबी रॅम सोबत आणखी काय फिचर्स आहेत जाणून घेऊ या... पोको एक्स 3(PocoX3)

6 जी रॅम आणि 64 जीबीचे इंटरनल स्टोरेजमध्ये या फोची किंमत 15999 रुपये आहे. या फोनमध्ये फॅटॉग्रॅफी के64 मेगापिक्सलचा कॅमेरा आहे. प्रोससरसाठी स्नॅपड्रॅगन 732G चीप सेट केले आहे. फोनमध्ये 512 जीबी पर्यंत मायक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट आणि 6000mAh बॅटरी उपलब्ध आहे.

सॅमसंग गॅलक्सी F41 (Samsung Galaxy F41)

सॅमसंग गॅलक्सी च्या F सिरिज मध्ये हा पहिला फोन आहे जो ग्राहकांच्या पसंतीस उतरला आहे. फ्लिपकार्ट वर 6 जीबी रॅम आणि 64 जीबी इंटरनॅशनल स्टोरेजवाले फोनची किमंत 15400 रुपये इतकी आहे. तसेच या फोनमध्ये ६४ मेगापिक्सेलची प्रायमरी लेन्ससोबतच क्वॉड रिअर कॅमेरा सेटअप उपलब्ध आहे. सेल्फीसाठी ३२ मेगा पिक्सलचा कॅमेरा उपलब्ध आहे. Exynos 9611 प्रोसेसरमध्ये लेन्समध्ये 6000MAH बॅटरी दिली आहे. रिअल मी 7(Realme 7 )

6 जीबी रॅम आणि ६४ जीबी इंटरनल स्टोरेजच्या फोनची किंमत १४९९९ रुपये इतकी आहे. फोनच्या मेमरीमध्ये मायक्रो एसडी कार्डच्या मदतीने २५६ जीबी पर्यंत वाढवता येते. ६.५ इंट फुले एचडी+ डिस्प्लेसोबत ६४ मेगापिक्सेलचा क्वॉड रिअर कॅमेरा सेटअप उपलब्ध आहे. 16 मेगापिक्सेलमध्ये फ्रंट कॅमेरा आणि 5000MAH बॅटरी उपलब्ध आहे. मिडियाटेक हीलियो G95 प्रोसेरर उपलब्ध आहे.



Web Title: Top 3 smartphones launched in 2020 at Rs 15000 with great features