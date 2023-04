By

WhatsApp Campaign : व्हाट्सॲप नेहमी त्यांच्या युजरसाठी नवनवीन योजना, फिचर्स आणि अपडेट आणत असतात. ऑनलाईन सेफ्टीसाठी आता व्हाट्सॲपने एक नवं 'Stay Safe with WhatsApp’ कॅम्पेन लॉन्च केलंय.

या कॅम्पेनद्वारे युजर्सला त्यांची ऑनलाईन सेफ्टी त्यांच्या कंट्रोलमध्ये ठेवता येणार. हे कॅम्पेन काय आहे, याविषयी आज आपण सविस्तर जाणून घेऊया. (Stay Safe with WhatsApp WhatsApp Campaign safety features )

या कॅम्पेनद्वारे ते युजर्सला WhatsApp’s वरुन होणारे ऑनलाईन स्कॅम्स, फ्रॉड्स, पासून कसं स्वत:ला सेफ ठेवायचं, याविषयी मार्गदर्शन केले जाणार. तीन महिन्याचं हे कॅम्पेन WhatsApp च्या सेफ्टी फिचर्सला घेऊन आलंय. याद्वारे तुम्ही WhatsApp’s सुरक्षित वापरू शकता.

पब्लिक पॉलिसी इंडीया, मेटाचे संचालक शिवनाथ थुकरळ म्हणतात की हे कॅम्पेन लॉन्च करण्यामागे आमचा एकमेव उद्देश आहे तो म्हणजे युजर्सची सेफ्टी. WhastApp’s च्या सेफ्टी टूल्स आणि प्रोडक्ट फिचर्सद्वारे आम्ही युजर्सला ऑनलाईन स्कॅम आणि फ्रॉडपासून सावध ठेवू. विशेष म्हणजे या कॅम्पेनद्वारे सेफ्टी फिचर्सच्या मदतीने युजर्स स्वत:ला सुरक्षित ठेवू शकणार.

या कॅम्पेनचे सेफ्टी फिचर्स काय आहेत, जाणून घ्या?

टू स्टेप व्हेरिफीकेशन (Two-step verification) :

WhatsApp ने युजर्सच्या एक्स्ट्रा सेफ्टीसाठी टू स्टेप व्हेरिफीकेशन हे सेफ्टी फिचर्स आणले. WhatsApp रिसेटींग आणि व्हेरिफाय करताना सहा डिजिट पिन लागणार. जेव्हा तुमचं सिम कार्ड हरवलं किंवा फोन बिघडला तेव्हा हे सेफ्टी फिचर उपयोगी ठरणार.

संशयास्पद अकाउंटची तुम्ही ब्लॉक आणि रिपोर्ट नोंदवू शकता (Block and report accounts that are suspicious)

WhatsApp हे आपल्या जवळच्या लोकांशी बोलण्यासाठी प्रायव्हेट आणि सेफ जागा आहे. जेव्हा अनोळखी नंबरवरुन लिंक, रिक्वेस्ट येत असेल तर अशावेळी WhatsAppनी युजर्सला अकाउंट ‘block and report’ करण्याचा सेफ्टी फिचर दिलाय. या फिचरचा वापर करुन तुम्ही संशयास्पद असलेल अकाउंट ब्लॉक करू शकता.

पर्सनल माहितीसाठी प्रायव्हसी सेटींग (Privacy settings to control who sees your personal details)

युजरला पर्सनल माहितीसाठी प्रायव्हसी सेटींगचं ऑप्शन व्हाट्सॲपने आणलयं. प्रोफाईल फोटो, लास्ट सीन, ऑनलाईन स्टेटस, अबाऊट, स्टेटस आणि कोणी आपलं स्टेटस आणि प्रोफाइल फोटो पाहणे, हे आपल्या हातात प्रायव्हसी असणार.

ग्रुप प्रायव्हसी सेटींग (Group privacy settings to ensure a safe messaging experience)

WhatsApp प्रायव्हसी सेटींग आणि ग्रुप इनवायटींग सिस्टीम युजर्सला कोणाला ग्रुपमध्ये अॅड करायचं आणि प्रायव्हसी वाढवण्यासाठी युजर ला परवानगी देते. एवढंच काय तर तुम्हाला ग्रुपमधून बाहेर पडायचं असेल तर Exit चं ऑप्शनही देते.