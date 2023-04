नवी दिल्ली : व्हॉट्सअॅप युजर्ससाठी एक महत्वाची बातमी असून हे अॅप आता चार वेगवेगळ्या फोनमध्ये वापरता येणार आहे. व्हॉट्सअॅपची मूळ कंपनी असलेल्या मेटाचा सर्वोसर्वा मार्क झुकरबर्गनं या नव्या फीचरची घोषणा केली आहे. फेसबूक पोस्टद्वारे त्यानं ही घोषणा केली. यानंतर सोशल मीडियावर मीम्सचा अक्षरशः पाऊस पडला आहे. (WhatsApp can now be used in four phones Mark Zuckerberg announcement)

झुकेरबर्गनं फेसबूक पोस्टद्वारे या फीचरची घोषणा करता लिहिलं की, "आजपासून तुम्ही एकाच WhatsApp खात्यात चार फोनवर लॉग इन करू शकता" या नव्या फीचरमुळं युजर्सचा डिव्‍हाइसेस बदलण्‍याचा त्रास संपणार आहे. या त्रासाबाबत युजर्सनं अनेकदा व्हॉट्सअॅपकडं तक्रारी नोंदवल्या होत्या. यापार्श्वभूमीवर ही नवी सुविधा देण्यात आली आहे. यामुळं FOMO पासूनही युजर्सची सुटका होणार आहे.

चार फोन कनेक्ट करा आणि मेसेज सुरक्षित ठेवा

वेब ब्राउझर, टॅब्लेट आणि डेस्कटॉपवर व्हॉट्सअॅप प्रमाणेच युजर्स आता त्यांच्या फोनला चार अतिरिक्त डिव्हाईसेसपैकी एक म्हणून लिंक करू शकतात. प्रत्येक लिंक केलेला फोन WhatsApp शी स्वतंत्रपणे कनेक्ट होईल तसेच तुमचे वैयक्तिक मेसेज, फोटो आणि कॉल्स एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड राहणार आहेत. जर तुम्ही तुमच्या मूळ डिव्हाइसपासून काही काळ दूर असाल, तर तुमचं अकाऊंट सुरक्षित ठेवण्यासाठी WhatsApp तुम्हाला इतर सर्व डिव्हाइसमधून आपोआप लॉग आउट करणार आहे.

आणखी साइन-आउट ब्लूज नाहीत

तुम्ही फोन स्विच करता तेव्हा साइन आउट करण्याचे आणि तुमचा चॅट हिस्ट्री गमावण्याचे दिवस गेले. या नव्या अपडेटसह तुम्ही आता सहजतेने कोणत्याही डिव्हाइसेसमध्ये व्हॉट्सअॅप वापरू शकता आणि तुमच्या चॅट्स तुम्ही जिथे होतात तिथून पुन्हा मिळवू शकता.