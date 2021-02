बॅग्राऊंडला सुरुच राहिल युट्युबचे गाणे, करून पहा ही सोपी ट्रिक 

यूट्यूबवर मोफत म्यूजिकचा आनंद घेता येत असल्यान सद्यातरी युझर्समध्ये खुप फेमस आहे. असे असले तरी आजच्या काळात ऑनलाईन बरीच फ्री म्युजिक अॅप उपलब्ध आहे, परंतु यूट्यूब क्रेज काही होत नाही. व्हिडिओ म्हटलं की युट्युब आलंच. आता जर आपल्या फोनमध्ये इंटरनेट असेल तर व्हिडिओ आपण पाहू शकता. तसे आता यूट्यूबने पेड सब्सस्क्रीप्शन चालू केले आहे, परंतु मासिक चार्जवर युजर्स प्रीमियम फिचर मिळवित आहेत. जेव्हा एखादी बातमी युट्युबवर ऐकली जाते तेव्हा मोबाईलमध्ये इतरही कामे सुरू असतात.

मग युट्युब बंद होतं. आवाजही येत नाही. परंतु, तुम्हाला एक ट्रिक सांगू इच्छितो की जर तुम्हाला इतर अॅपमध्ये असताना युट्युब ऐकायचं असेल तर हे नक्की ट्राय करा. अँड्रॉइड स्मार्टफोनमध्ये कसे वापरावे:

अँड्रॉइड स्मार्टफोनमध्ये यूट्यूबच्या बॅकग्राउंडमध्ये चालू करण्यासाठी या स्टेप बाय स्टेप प्रक्रियेचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

त्यासाठी स्मार्टफोनच्या गूगल क्रोम बाउजरवर जाऊन ट्यूब सर्च करा. जेव्हा युट्युब ओपन होईल तेव्हा डावीकडून वर टॉप कॉर्नरला ती डॉट्स दिसती. त्यावर क्लिक करा तीन डॉट्सवर क्लिक करण्यासाठी काही ऑप्शन येती. यामध्ये सर्वात खाली डेस्टॉप साइट ऑप्शनवर क्लिक करा. डेस्कटॉप साइटवर क्लिक केल्यानंतर आपल्या पसंतीच्या गाण्यावर किंवा व्हिडियोवर प्ले करा. त्यानंतर होम बटन क्लिक करून परत या.

नंतर स्मार्टफोन मध्ये नोटिफिकेशन पॅनेल ओपन करावे लागेल.

येथे व्हिडिओ प्ले करण्यासाठी पर्याय दर्शविले असतील. जेव्हा प्ले बटणावर क्लिक करा त्यानंतर व्हिडिओ पुन्हा सुरू होईल आणि आता बॅग्राउंडमध्ये आवाज असेल तर व्हिडिओचा आनंद घ्या. आता आपण दुसर्‍या अ‍ॅपचा वापर करू शकता किंवा स्मार्टफोन पुन्हा बंद करू शकता, परंतु आता फक्त व्हिडिओ चालू असेल आणि लॉक फोनवर कंट्रोलसाठी नोटिफिकेशन पॅनेल वापरू शकता संपादन - विवेक मेतकर अकोला

Web Title: you Can YouTube music play in the background