Premium|Study Room : भारत आणि पश्चिम आशिया संबंधांचे आर्थिक आणि धोरणात्मक महत्त्व

गौरव कुमार बाळेप्राचीन व्यापारातून निर्माण झालेले भारत पश्चिम आशिया संबंध भारत आणि पश्चिम आशिया यांचे संबंध प्राचीन व्यापारमार्गांपासून सुरू झाले असून आज ते बहुआयामी सहकार्याच्या टप्प्यावर पोहोचले आहेत. अलीकडील राष्ट्रीय वृत्तपत्रांतील वार्तांकनानुसार भारताने या प्रदेशातील देशांशी ऊर्जा, गुंतवणूक, संरक्षण सहकार्य आणि संपर्क वाढविण्यावर सातत्याने भर दिला आहे. पश्चिम आशिया हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील अग्रक्रमाचा भाग मानला जातो, कारण या प्रदेशाशी भारताचे आर्थिक आणि मानवी संबंध घनिष्ठ आहेत.ऊर्जा सुरक्षितता आणि व्यापारातील भूमिकाभारताच्या खनिज तेल आयातीपैकी सुमारे पन्नास ते साठ टक्के आयात पश्चिम आशियातून होते, असे अलीकडील आर्थिक अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यातही कतारसारख्या देशांचे महत्त्व अधोरेखित केले जाते. ऊर्जा गरजांमुळे या प्रदेशाशी सातत्यपूर्ण संबंध राखणे भारतासाठी आवश्यक ठरते. व्यापाराच्या दृष्टीने संयुक्त अरब अमिराती हा भारताचा प्रमुख व्यापार भागीदार ठरला असून द्विपक्षीय व्यापार १०० अब्ज डॉलर्सच्या पातळीवर पोहोचला आहे. सौदी अरेबिया ($55 bn), इस्रायल ($10 bn) आणि इराण ($2.5 bn) यांच्याशीही व्यापार आणि गुंतवणूक वाढत आहे. अन्नसुरक्षा, खत उद्योग, रसायन क्षेत्र आणि मौल्यवान धातू व्यापार या क्षेत्रांत परस्पर सहकार्य वाढताना दिसते.भारतीय कामगारांचा पश्चिम आशियातील अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार!पश्चिम आशियातील विविध देशांमध्ये सुमारे ऐंशी ते नव्वद लाख भारतीय नागरिक काम करत असल्याचे अंदाज व्यक्त केले जातात. या नागरिकांकडून भारतात मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन ($35–40 bn) पाठवले जाते. परकीय चलन प्रवाहात पश्चिम आशियातील देशांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. त्यामुळे या प्रदेशातील स्थैर्य भारताच्या अर्थव्यवस्थेशी थेट जोडलेले आहे. संकटकाळात भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता आणि त्यांचे स्थलांतर सुनिश्चित करण्यासाठी भारताने अनेक वेळा विशेष मोहिमा राबविल्या आहेत.धोरणात्मक सहकार्य आणि सुरक्षा दृष्टीकोनपश्चिम आशिया हा जागतिक राजकारणात संवेदनशील प्रदेश मानला जातो. दहशतवादविरोधी कारवाई, समुद्री सुरक्षा आणि सायबर सुरक्षेच्या क्षेत्रात भारत आणि या प्रदेशातील देशांमध्ये सहकार्य वाढले आहे. अरबी समुद्र आणि हिंद महासागरातील समुद्री मार्ग सुरक्षित ठेवणे हे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण त्यातून मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा आणि व्यापार वाहतूक होते. संरक्षण क्षेत्रात संयुक्त सराव, माहितीची देवाणघेवाण आणि तंत्रज्ञान सहकार्य यांवर भर देण्यात येत आहे.जागतिक पटलावर भारताची भूमिकापश्चिम आशियातील संघर्ष आणि राजकीय घडामोडींचा परिणाम जागतिक ऊर्जा दरांवर आणि व्यापारावर होतो. भारताने विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर शांततापूर्ण तोडगा आणि संवाद यांचा पुरस्कार केला आहे. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत भारताने संतुलित भूमिका घेत सर्व देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे भारताची प्रतिमा एक विश्वासार्ह आणि स्थिर भागीदार म्हणून अधिक दृढ झाली आहे.खाजगी क्षेत्र आणि गुंतवणुकीचे वाढते जाळेअलीकडील आर्थिक बातम्यांनुसार पश्चिम आशियातील सार्वभौम गुंतवणूक निधींनी भारतातील पायाभूत सुविधा, नवीकरणीय ऊर्जा, उत्पादन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय कंपन्यांनी बांधकाम, माहिती सेवा, आरोग्य सेवा आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगात त्या प्रदेशात प्रकल्प हाती घेतले आहेत. या परस्पर गुंतवणुकीमुळे रोजगारनिर्मिती आणि तांत्रिक सहकार्याला चालना मिळत आहे.भविष्यातील संधी आणि आव्हानेऊर्जा बाजारातील अस्थिरता, प्रादेशिक संघर्ष आणि भू-राजकीय स्पर्धा ही आव्हाने कायम आहेत. त्याचवेळी हरित ऊर्जा, सौर प्रकल्प, अन्नसुरक्षा, पायाभूत सुविधा विकास आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था या क्षेत्रांत मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. भारताने ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण, गुंतवणुकीचे संरक्षण आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर लक्ष ठेवत संतुलित परराष्ट्र धोरण कायम ठेवणे आवश्यक आहे.एकूणच, भारत–पश्चिम आशिया संबंध हे आर्थिक हितसंबंध, मानवी घटक आणि धोरणात्मक गरजा यांवर आधारलेले आहेत. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत या संबंधांचे महत्त्व अधिकच वाढत असून परस्पर सहकार्याचा विस्तार भविष्यातही सुरू राहण्याची चिन्हे आहेत.