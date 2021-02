अॅडव्हेंचर ट्रीप प्लान करीत असाल तर मध्य प्रदेशातील या ठिकाणी पोहचा

जर तुम्हाला रिव्हर राफ्टिंग, पॅराग्लायडिंग आणि फिरण्यासह इतर एडव्हेंचर्सचा आनंद घ्यायचा असेल तर त्यासाठी मध्य प्रदेश परफेक्ट चॉईस आहे. मध्य प्रदेश बर्‍याच ऐतिहासिक पर्यटन स्थळांसह अॅडव्हेंचर अॅक्टीव्हिटीसाठी प्रसिध्द आहे. सरोवरं, धबधबे, मंदिरे आणि स्मारके आदींच्या भेटीसह तुम्ही साहसी खेळांचा आनंद घेऊ शकता. येत्या काही दिवसांत आपण मध्य प्रदेशला भेट देण्याचा विचार करत असाल तर येथे भेट देण्याबरोबरच रिव्हर राफ्टिंग, झिप-लाइनिंग, रॉक क्लाइंबिंग यासारख्या अॅडव्हेंचर ट्रीपमध्ये सहभागी होऊ शकता. मध्य प्रदेशात बरीच ठिकाणं अशी आहेत जिथे आजही पर्यटक या स्पोर्ट अॅक्टीव्हिटीजसाठी पोहोचतात. तुम्हालाही असेच काही करायचे असेल तर आज आम्ही तुम्हाला मध्य प्रदेशातील अशा ठिकाणांबद्दल सांगत आहोत जिथे तुम्ही अॅडव्हेंचर अॅक्टीव्हिटीजचा आनंद घेऊ शकता. रिवर राफ्टिंग

रिव्हर राफ्टिंगचे नाव ऐकल्यावर सर्वप्रथम तुम्ही उत्तराखंड किंवा हिमाचलसारख्या राज्यांमध्ये जाण्याचा विचार कराल. परंतु. मध्य प्रदेशातही आपण रिव्हर राफ्टिंगचा आनंद घेऊ शकता. होय, जर तुम्हाला नदी राफ्टिंगचा आनंद घ्यायचा असेल तर तुम्हाला मध्य प्रदेशातील ओरछा जिल्ह्यात जावे लागेल. ओरछाच्या बेतवा नदीत आपण रिव्हर राफ्टिंगचा आनंद घेऊ शकता. आपण ओरछामधील बर्‍याच ऐतिहासिक इमारतींना देखील भेट देऊ शकता. रॉक क्लाइंबिंग

तुम्हाला रॉक क्लाइंबिंग करायची असेल तर मध्य प्रदेशातील पचमढीच्या ठिकाणी पोहोचावे लागेल. पचमढी मध्य प्रदेशातील हिल स्टेशन म्हणून ओळखली जाते. हे बर्‍याच लोकांना माहित नसेल की येथील पर्वत जे रॉक क्लाइंबिंगसाठी योग्य मानले जातात. रॉक क्लाइंबिंगसाठी तुम्ही मध्य प्रदेशातील पातालकोटलाही भेट देऊ शकता. पैराग्लाइडिंग

असे बरेच लोक आहेत ज्यांना पॅराग्लाइडिंग खूप आवडते. आकाशातून पक्ष्याप्रमाणे उडणारी वरुन झाडे, नद्या आणि पर्वत पाहणे ही वेगळी मजा आहे. जर तुम्हालाही असाच छंद असेल तर मध्य प्रदेशातील पचमढी आणि भोपाळ शहरात जा, जेथे तुम्ही पॅराग्लाइडिंग करू शकता. तसे, साधारणतः ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत या दोन ठिकाणी पॅराग्लायडिंग करणे योग्य ठरेल. एडवेंचर ट्रेकिंग

आपण मध्य प्रदेशात रिव्हर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग आणि पॅराग्लाइडिंगसह अ‍ॅडव्हेंचर ट्रेकिंगचा आनंद देखील घेऊ शकता. मध्य प्रदेशात बरीच साहसी ट्रेकिंगची ठिकाणे आहेत जिथे आपण जाऊ शकता. मध्य प्रदेशातील ट्रेकिंगसाठी कान्हा ट्रेक, पचमढी ट्रेक आणि अमरकंटक ट्रेक ही सर्वात प्रसिद्ध ठिकाणे आहेत जिथे तुम्ही ट्रेकिंगचा आनंद घेऊ शकता. पर्वत आणि नैसर्गिक दृश्य यांच्या दरम्यानचा ट्रेक या ट्रेकिंगमध्ये बनविला आहे. संपादन - विवेक मेतकर, अकोला

