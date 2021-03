समर हॉलिडे एन्जॉय करायचाय तोही हिलस्टेशनला तर मग चला केरळला!

अकोला: जर आपल्याला उन्हाळ्याच्या सुट्यांमध्ये काही हटके करायचं असेल तर केरळमधील या हिलस्टेशन्सला कुटूंबासह भेट देण्याची योजना आखू शकता. खरंच, केरळ आपल्या नैसर्गिक सौंदर्यासाठी ओळखला जातो. बरीच हिल स्टेशन देखील येथे आहेत. जिथे चहा आणि कॉफीची लागवड आहे. सोबत आजूबाजूला रम्य धुके आणि डोंगर आहेत. मग आपल्याला रोमँटिक सहलीला जायचे असेल किंवा कुटुंबासमवेत उन्हाळ्याच्या सुट्टीचा आनंद घ्यायचा असेल तर केरळची हिल स्टेशन आपल्याला एक रोमांचक आणि अविस्मरणीय प्रवासासाठी भरपूर संधी आहेत. म्हणून जर आपण केरळला जाण्याचा विचार करीत असाल तर प्रत्येक वेळी जसे आपण समुद्रकिनारे आणि बॅकवॉटर क्षेत्रापासून विश्रांती घ्याल तेव्हा ताजी पहाडी हवा आणि नैसर्गिक देखावा घेण्यासाठी केरळच्या सुंदर हिल स्टेशनला भेट द्या. चला तर, आज आम्ही तुम्हाला केरळमधील काही हिलस्टेशन्सविषयी सांगत आहोत, जे तुम्हाला नक्कीच वेगळे वाटेल- वायनाड हिल स्टेशन

डोंगर आणि पर्वतीय नद्यांसह, वायनाड सुट्टी घालवण्यासाठी एक उत्तम ठिकाण आहे. इथल्या नैसर्गिक सौंदर्यात आपणास बरीच पावसाचे धबधबे, धबधबे आदी दिसेल. वायनाडला जाण्यासाठी उत्तम वेळ म्हणजे ऑक्टोबर ते मे. आपण येथे जाताना, या प्रदेशातील सर्वात उंच शिखरापासून खोल लेण्यापर्यंत जा. येथे विविध पक्षी, वनस्पती या जातीच्या विविध प्रजाती आहेत. वायनाड हिल स्टेशनमध्ये सुईकोपारा वाटरफॉल्स, मुथंगा वन्यजीव अभयारण्य आणि कुरुवा बेट इत्यादी देखील दर्शनासाठी उपयुक्त आहेत.

मुन्नर हिल स्टेशन

मुन्नारचे प्रसिद्ध हिल स्टेशन चहाच्या बागांसाठी जितके लोकप्रिय आहे तितकेच त्याच्या रोमँटिक स्थानासाठी देखील लोकप्रिय आहे. येथे आपल्याला निळाकुरीणजीच्या मोहोर दरम्यान निळ्या रंगाची दरी दिसू शकते, जे बारा वर्षांतून एकदाच बहरते. ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर आणि जानेवारी ते मे या कालावधीत मुन्नारला भेट देण्याचा उत्तम काळ आहे. एरवीकुलम नॅशनल पार्क मधील दुर्मिळ एपिफेटिक ऑर्किड आणि बरंच काही. याशिवाय येथे टाटा टी म्युझियमला ​​भेट द्या. दुसरीकडे, आपणास निसर्गाची शांती लाभवायची असेल तर मट्टुपेट्टी धरण व तलावावर जाणे चांगले. इडुक्की हिल स्टेशन

इडुक्की हा केरळमधील सर्वात निसर्गाने संपन्न प्रदेश आहे आणि वन्यजीव अभयारण्ये, मसाल्यांच्या बाग, हिल ट्रेक्स आणि हत्तींच्या स्वारी अशा विविध आकर्षणे उपलब्ध आहेत. कोची येथे खूप कमी हिल स्टेशन आहेत आणि इडुक्की सर्वात जवळचे आहे. इडुक्कीला भेट देण्याचा उत्तम काळ म्हणजे ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी. इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य येथे आपण हत्ती, बायसन, सांबर हरण, जंगल मांजरी आणि कोब्रा, साप आणि क्रिट यासह सापांच्या विविध प्रजाती पाहू शकता. पोनमुडी हिल स्टेशन

पोनमुडी हे देशातील एक उत्कृष्ट हिल स्टेशन आहे जे त्रिवेंद्रमजवळील अरुंद वळण मार्ग आहे, जे रस्त्याने प्रवास करणाऱ्यांना विहंगम दृश्य मोहित करून टाकते. डोंगराची फुले आणि विदेशी फुलपाखरे पाहून येथे एक वेगळाच आनंद होतो. पोनमुडीला जाण्यासाठी उत्तम वेळ म्हणजे जानेवारी ते मार्च. येथे आपण गोल्डन व्हॅलीमध्ये जा आणि कालार नदीच्या स्फटिकाच्या स्वच्छ पाण्यात बुडवून घ्या. याशिवाय मीनमुट्टी धबधबे आणि पेपारा वन्यजीव अभयारण्यात जाऊ शकते. येथे आपल्याला आशियाई हत्ती, सांबार, मलबार राखाडी हॉर्नबिल्स यासारखे अनेक वन्य प्राणी पाहायला मिळतील. संपादन - विवेक मेतकर



Web Title: Akola News If you want to enjoy summer holidays, go to hill station, then let's go to Kerala!