प्रवासात हे खायचं टाळा नाही तर वाट लागेल

अहमदनगर : लोकांना फिरायची फार आवड असते. परंतु तुम्ही ऐकलं असेल मला ना बस, एसटीमध्ये खायला लागते. विमानाचा प्रवासही जमत नाही. मग कोणतरी म्हणेल अरे जमत नाही तर जातोच कशाला फिरायला. परंतु यातून एक मार्ग आहे. जो विनाझंझट तुम्ही प्रवास करू शकता. प्रवासादरम्यान जवळजवळ प्रत्येकाला मसालेदार आणि तळलेले पदार्थ खाणे आवडते. विशेषत: जर आपण कुटुंबासह किंवा मित्रांसह प्रवास करीत असाल तर हा प्रवास देखील सहलीसारखा बनला आहे, आपल्याबरोबर प्रवास करणार्‍यास प्रत्येक वेळी काही वेळा भूक लागते आणि मग अशा मार्गाने घरी घेतलेले जेवणाचे टिफिन उघडलेले असतात किंवा विकत घेतले जातात. परंतु आपणास माहिती आहे काय की प्रवासादरम्यान आपण खाण्यापिण्याची खूप काळजी घेतली पाहिजे आणि काही गोष्टी खाणे टाळावे अन्यथा आरोग्य बिघडू शकते. चला तर मग जाणून घ्या. काय खायचं आणि काय नाही. समोसा आणि बटाटा चॉप खाऊ नका प्रवासादरम्यान तळलेले अन्न खाण्यास टाळा, कारण यामुळे आरोग्य खराब होण्याची शक्यता वाढते. जर आपण ट्रेनने प्रवास करत असाल तर मार्गावर जेव्हा रेल्वे स्थानकांवर थांबत असेल तर बर्‍याच ठिकाणी समोसा आणि बटाटा चॉप अशा वस्तू मोकळ्या ठिकाणी विकल्या जातात. त्यांना पाहून मनाला मोह होतो आणि अचानक भूक वाढते, परंतु बाहेरून उघड्या सापडलेल्या या गोष्टी खाणे टाळा, कारण हे आरोग्यास आणखी बिघडू शकते. मांस आणि कोंबडी खाऊ नका प्रवासादरम्यान फक्त तळलेले डिशच खाऊ नका तर मांस आणि चिकन सारख्या पाककृती देखील खाऊ नका. कारण या पाककृती अधिक तेल, मसाल्यांनी बनवल्या जातात आणि प्रवासादरम्यान पुरेशी झोप न लागल्यास त्यांना पचन करणे कठीण होते. जर आपण चिकन किंवा मटण पॅक करत असाल तर ते खाल्ल्याने अन्न विषबाधा देखील होऊ शकते. अंडी आणि दूध अंडी प्रथिने समृध्द असतात. अंड्याचा प्रभाव गरम आहे, म्हणून जर आपण प्रवासादरम्यान अंडे खाल्ले तर ते पचविणे अवघड आहे. तसेच, जर आमलेट पॅक केलेला असेल आणि बराच काळ ठेवला असेल तर तो बर्‍याचदा खराब होतो. प्रवासादरम्यान दूधही घेऊ नका. कारण पॅक राहिल्याने आणि तापमानात बदल झाल्याने दूध खराब होऊ शकते आणि ते पिल्याने तुमचे आरोग्य बिघडू शकते.

