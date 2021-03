प्रवासात निरोगी राहण्यासाठी या टिप्स ठरतील फायदेशीर

कोरोना विषाणूच्या संसर्ग पुन्हा फैलावत असल्याने बाधित रुग्णांची संख्या पुन्हा एकदा वेगाने वाढत आहे. यामुळे देशातील बर्‍याच राज्यात नाईट कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. तसेच, अनेक राज्यांमध्ये लॉकडाउन सारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आरोग्य मंत्रालयाने लोकांना आरोग्याकडे लक्ष देण्याचा आणि कोरोना विषाणूपासून बचाव करण्यासाठी आवश्यक खबरदारी घेण्याचा सल्ला दिला आहे. अशा परिस्थितीत आपण फिरायला गेलात तर आपल्या आरोग्याची खास काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. तुम्ही तुमच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष केल्याने तुमच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. प्रवास करताना पुढील टिप्स नक्की तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरतील. तुमच्या आहाराकडे लक्ष द्या तज्ञांच्या मते निरोगी राहण्यासाठी संतुलित आहार आवश्यक आहे. यासाठी छोट्या अंतराने तुम्ही खात राहाणे गरजेचे आहे. यामुळे तुमचे चयापचय दर सुधारते. जर एखाद्याने एखाद्या वेळी भरपूर खाल्ले आणि नंतर भुकेला राहीला तर शरीरातील हळूहळू कॅलरी बर्न होते आणि शरीरात चरबी जमा होण्यास सुरु होते. यासाठी नियमित अंतराने अन्न खा. भरपुर पाणी प्या डॉक्टर नेहमीच जास्त पाणी पिण्याची शिफारस करतात. यासाठी दररोज किमान २- 3 लिटर पाणी प्या. पाण्यामध्ये कॅलरी नसतात त्यामुळे हे वाढत्या वजनवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मदत करते. तसेच यामुळे तुमच्या वारंवार खाण्याच्या सवयीपासून मुक्तता होते. दररोज जेवण्याआधी 30 मिनिटांपूर्वी पाणी पिणे आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे. हे शरीराला हायड्रेट ठेवते आणि शरीरातून टॉक्सिन काढून टाकते. दररोज न्याहारी करा घाईमुळे बर्‍याच लोक ब्रेकफास्ट घेणे टाळतात याचा परिणाम परंतु पुढच्या वेळी तुम्ही एकदाच पोटभर खाल यामुळे तुमच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. भुकेमुळे आपल्याला चिडचिडेपणा, आळशीपणा आणि झोप येऊ शकते. यासाठी दररोज ब्रेकफास्ट घ्या व त्यामध्ये फायबर असलेल्या पदार्थ्यांचा समावेश करा. दररोज व्यायाम आणि योग करा निरोगी राहण्यासाठी दररोज व्यायाम करा आणि मानसिक आरोग्यासाठी योग आणि ध्यान करा. दिवसाच्या सुरुवातीस आपण योग आणि व्यायाम केल्यास आपण दिवसभर रीफ्रेश व्हाल. विशेषत: प्रवासादरम्यान मानसिकदृष्ट्या निरोगी राहण्यासाठी ध्यान करा.



