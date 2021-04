थरार आणि उत्साहाने भरलेली सर्वोत्तम मनोरंजन पार्क

उन्हाळ्यात चालणे ही एक वेगळीच मजा आहे. उन्हाळ्याच्या हंगामात चालण्याबरोबरच, जेव्हा जेव्हा थरार आणि रोमांच येते तेव्हा जवळजवळ सर्व लक्ष मनोरंजन उद्यानाकडे निर्देशित केले जाते. दिल्ली ते मुंबई आणि हैदराबाद ते कोलकाता अशी काही करमणूक उद्याने आहेत. जी भारतातील सर्वात प्रसिद्ध आणि प्रसिद्ध करमणूक पार्क आहेत. या उद्यानात आपण मजेसह थरार आणि उत्साहाचा आनंद घेऊ शकता. सुट्टीच्या दिवशी किंवा इतर दिवसांवरील मित्र, कुटुंबीय आणि प्रियजनांबरोबर या मनोरंजन पार्कवर साहसी खेळ, रोमांचकारी राईड्स, डिजिटल गेमिंग, रेन डान्स आणि इतर बऱ्याच थरारक क्रियाकलापांचा आनंद घेऊ शकता. आठवड्याच्या शेवटी देखील तुमच्यासाठी हा उद्याने सर्वोत्तम पर्याय ठरू शकतात. येथे आनंद घेताना आवडत्या जेवणाचा आनंद घेऊ शकता. तर मग जाणून घेऊया भारतातील काही सर्वोत्कृष्ट थ्रिलर्स आणि उत्साहाने भरलेल्या करमणूक पार्क. एक्वाटिका थीम पार्क, कोलकाता

कोलकातामध्ये थीम पार्क सर्वात प्रसिद्ध असल्यास त्याचे नाव एक्वाटिका वॉटर थीम पार्क आहे. १७ एकरांवर पसरलेला हा पार्क साहसी खेळ, जल क्रीडा, थरारक सवारी आणि इतर कामांसाठी प्रसिद्ध आहे. उन्हाळ्याच्या हंगामात सहसा हजारो पर्यटकांची गर्दी असते. अशी पुष्कळ रेस्टॉरंट्स आहेत जिथे आपण स्थानिक खाद्य तसेच विदेशी आहाराचा आनंद घेऊ शकता. येथे आपण सकाळी १० ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत आनंद घेऊ शकता. या उद्यानाच्या तिकिटाची किंमत प्रति व्यक्ती आठशे रुपये आणि मुलांसाठी चारशे रुपये असल्याचे म्हटले जाते. कोलकातामधील राजारहाट टाउनशिपजवळ पार्क आहे. वंडरला अ‍ॅम्यूझमेंट पार्क, हैदराबाद

हैदराबादमध्ये केवळ चारमीनारला भेट देण्यासाठी बाहेर गेला नाही. कृपया येथे उपस्थित वंडरला अ‍ॅम्यूझमेंट पार्कमध्ये जा. येथे रोमांचक स्वार आणि मजेच्या दरम्यान मधुर दक्षिण भारतीय भोजन घेऊ शकता. असे म्हटले जाते की हे पार्क सर्व वर्गासाठी अतिशय खास आहे. तथापि, या उद्यानात लहान मुलांसाठीही बरेच झोके आहेत. येथे आपल्याला फॅमिली स्लाइड, ट्विस्टर आणि टॉर्नेडो एक्वा शूट सारख्या बऱ्याच स्लाइड्स आणि पूल सापडतील. सकाळी ११ ते संध्याकाळी ६ या दरम्यान नेहरू आउटर रिंग रोडवरील या उद्यानास कधीही भेट देऊ शकता. एस्सलवर्ल्ड अ‍ॅम्युझमेंट पार्क, मुंबई

समुद्रकिनारी बसून खाण्यापर्यंत आणि चालण्यापासून आनंद घेण्यासाठी बरेच पर्याय मुंबई शहरात आहेत. एस्सलवर्ल्ड अ‍ॅम्यूझमेंट पार्क हे मुंबईसह भारतातील सर्वात प्रसिद्ध करमणूक उद्यान आहे. ६४ एकरांवर पसरलेले हे पार्क उत्कृष्ट थरारक सवारीसाठी प्रसिद्ध आहे. या उद्यानात अनेक टीव्ही कार्यक्रम आणि बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये देखील वैशिष्ट्यीकृत केले गेले आहे. येथे आपण वेगवान रेसर, क्रूझर, आळशी नदी आणि रेन डान्सचा आनंद घेऊ शकता. तुम्ही मुंबईच्या गोराई आरडी रोडवरील उद्यानास सकाळी १० ते सायंकाळी ७ दरम्यान कधीही भेट देऊ शकता. जेव्हा तुम्ही मुंबईत उपस्थित असाल तर तुम्ही लोणावळ्यात असलेल्या डेलला अ‍ॅडव्हेंचर पार्कलाही भेट दिली पाहिजे. अ‍ॅडव्हेंचर आयलँड, दिल्ली

तसे, दिल्लीत अशी अनेक बरीच अ‍ॅडव्हेंचर पार्क आहेत जिथे पर्यटकांना सहसा जायला आवडते. तथापि असे म्हणतात की उन्हाळ्याच्या मोसमात अ‍ॅडव्हेंचर आयलँडला सर्वाधिक पसंती दिली जाते. यात २५ पेक्षा जास्त सवारी असल्याचे सांगितले जाते. ६० एकरात पसरलेल्या या उद्यानात थरारक राइड्स, डर्बी आणि ट्विस्टरसह उत्तम खाद्यपदार्थांचा आनंद देखील घेता येतो. रोहिणीच्या रीठाला मेट्रो स्थानकाजवळील हे उद्यान, आपण उन्हाळ्याच्या काळात कोणत्याही वेळी भेट देऊ शकता. शनिवारी आणि रविवारी पर्यटकांची आणखी काही गर्दी देखील येथे उपस्थित आहे.

